Лига наций

Хавбек збірної України висловився напередодні старту команді у Лізі націй.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Півзахісник національної команди Сергій Сидорчук відповів на запитання журналістів напередодні зустрічі.

"Для мене велика гордість грати за збірну. Коли ти починаєш займатись футболом — ти не вболіваєш за якись клуб, ти хочеш грати перш за все в головній команді країни. Зараз всі знають, яка ситуація в нашій країні і футбол — один із способів привертати увагу до нашої проблеми.

Коли почались бойові дії, моя жінка була на восьмому місяці вагітності. Нам довелось залишити країну та шукати пологовий будинок.

Хочу відзначити, що росіяни не дійшли до Запоріжжя, де знаходяться мої мати, папа та бабуся, а також батьки моєї жінки. Зараз саме в місті все добре, адже там майорить прапор України.

Після поразки від Уелсу в роздягальні була тиша. Такого в моїй кар'єрі не було ніколи. Лише на наступний день якось почали спілкуватись. Тренер сказав, що мужики повинні залишатись мужиками. Завтра нова історія, новий турнір. Всі наші думки пов'язані лише із наступним матчем.

Раніше так, нам було якось складно налаштуватись на футбол. Потім ми вже побачили, як люди дивляться футбол, як на нас дивляться військові — це нас стимулює та вже не так важко зусереджитись на грі.

Коли почалась війна — була велика прірва та ми не знали, що робити. Я не можу говорити за всіх, але дуже багато спортсменів взяли до рук зброю. Кожен повинен допомагати країні на своєму місці — зараз ми саме там, де ми потрібні", — розповів Сидорчук.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.