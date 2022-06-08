Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Ірландія – Україна

Середа, 8 червня, 21:45. Стадіон Авіва, Дублін. Головний арбітр зустрічі – Філіп Глова (Словаччина).

Збірна Ірландії в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй вирушила в гості до Вірменії та зазнала поразки з мінімальним рахунком. Ірландці пропустили ближче до кінця зустрічі після точного удару Сперцяна, але так і не змогли відновити паритет, аби заробити бодай один набраний бал.

До матчу з Вірменією в Ірландії була досить хороша серія результатів — чотири перемоги та чотири нічийні результати. Варто враховувати, що збірна Ірландії дала бій Португалії та Бельгії, зігравши внічию з рахунком 0:0 та 2:2 відповідно.

Збірна України, у свою чергу, боролась за вихід у фінальну стадію чемпіонату світу-2022. Підопічні Олександра Петракова в півфінальному поєдинку кваліфікації зустрічалися з Шотландією і здобули перемогу з рахунком 3:1, що вселяло впевненість перед вирішальним поєдинком проти збірної Уельсу, який проходив на полі валлійців.

Проте збірна України досить прикро поступилася Уельсу через автогол Андрія Ярмоленка. Українці були куди небезпечніші за суперника в атаці, але пропустили, а потім так і не змогли вразити ворота Уейна Хеннессі, який упіймав кураж. Голкіпер Уельса після матчу заявив, що це був його найкращий матч у кар'єрі у складі національної збірної.

Матч проти Уельсу став для збірної України першим під керівництвом Олександра Петракова, в якому команда програла, а також не змогла відзначитись забитим голом.

Після матчу проти збірної Уельсу Олександр Петраков заявив, що у грі з Ірландією буде серйозна ротація складу, а тому чекаємо на багатьох нових гравців щодо матчів проти Шотландії та Уельсу.

Вже перед грою проти Ірландії тренер пообіцяв ігрову практику для Луніна, Попова, Ігнатенко та Сікана.

Орієнтовні склади:

Ірландія: Келлехер – Коллінс, Даффі, Іган – Коулман, Куллен, Хендрік, МакКлін – Огбене, Кін, Робінсон

Україна: Лунін – Качараба, Попов, Сирота, Матвієнко – Сидорчук, Шапаренко, Ігнатенко – Зубков, Довбик, Мудрик

Форма команд:

Тренери говорять:

Стівен Кенні, Ірландія:

"На нас очікує незвичайна гра. Українські футболісти, тренери, весь персонал їхньої команди є послами своєї держави, в якій хаос і тисячі загиблих. Куди б вони не приїхали виступати, вони опиняються в епіцентрі уваги місцевих засобів масової інформації. Це зрозуміло.

Ми знаємо, що Україна змінювала свою модель гри, передусім у півзахисті, прямо по ходу відбірної кампанії чемпіонату світу-2022. У синьо-жовтих велика глибина складу. Усі бачили останні два матчі українців. У них, особливо в поєдинку проти Шотландії, наш суперник показав справжній клас".

Олександр Петраков, Україна:

"Сікан, Попов, Лунін та Ігнатенко завтра будуть грати. Справа в захисту із Ірландією буде грати інший футболіст, не Караваєв. Щодо матчу з Уельсом, то я би нічого не змінив, навіть якщо можна було б переграти поєдинок.

Емоційно команду поразка проти Уельсу дуже виснажила. Я проводжу індивідуальні розмови, намагаюсь посміхатись. Я не буду ходити зануривши голову. Треба підтримувати гравців, адже я головний тренер. На цьому життя не закінчується. Сторінку перевернули — так і живемо. Це спорт.

Ті, хто грав проти Уельсу, сьогодні не тренувались. Я дав хлопцям відпочинок. Щодо Ротаня, то він мені не дзвонив та не просив допомоги або консультації".