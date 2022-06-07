Лига наций

Завершились матчі Ліги націй.

Збірна Італії у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Угорщину.

Підопічні Роберто Манчіні відкрили рахунок на тридцятій хвилині зусиллями Барели, а під завісу тайму Пеллегріні зробив рахунок 2:0.

У другому таймі Угорщина змогла відіграти один м'яч після автоголу Джанлуки Манчіні.

Італія — ​​Угорщина 2:1

Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 — Манчіні (у свої ворота), 61

Туреччина, у свою чергу, гостювала у Литви і здобула розгромну перемогу. Турки відправили у ворота суперника шість м'ячів.

Литва – Туреччина 0:6

Голи: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервішоглу, 90+1