Завершились матчі Ліги націй.
Збірна Італії у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Угорщину.
Підопічні Роберто Манчіні відкрили рахунок на тридцятій хвилині зусиллями Барели, а під завісу тайму Пеллегріні зробив рахунок 2:0.
У другому таймі Угорщина змогла відіграти один м'яч після автоголу Джанлуки Манчіні.
Італія — Угорщина 2:1
Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 — Манчіні (у свої ворота), 61
Туреччина, у свою чергу, гостювала у Литви і здобула розгромну перемогу. Турки відправили у ворота суперника шість м'ячів.
Литва – Туреччина 0:6
Голи: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервішоглу, 90+1