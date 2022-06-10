Лига наций

Завершилися чотири поєдинки Ліги націй.

Збірна Хорватії в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги націй вирушила в гості до Данії та здобула перемогу з мінімальним рахунком.

Долю зустрічі вирішив точний удар Марко Пашаліча у середині другої половини гри.

Данія – Хорватія 0:1

Гол: Пашаліч, 69

Данія: Шмейхель — Васс (Крістенсен, 61), Крістенсен, Андерсен, Меле — Ділейні, Еріксен, Хейб'єрг — Дамсгор (Брейтуейт, 62), Корнеліус (Вінд, 61), Ольсен (Поульсен, 83).

Хорватія: Лівакович – Врсалько (Станішич, 46), Ерліч, Шутало, Юранович – Брозович, Пашаліч, Якич (Ковачич, 46) – Іванушець (Модрич, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (Влашич, 58).

Збірна Ізраїлю, у свою чергу, грала на виїзді проти Албанії. Господарі відкрили рахунок зусиллями Брої наприкінці першого тайму, на що у другому таймі відповів Манор Соломон дублем, принісши три очки своїй команді.

Албанія — Ізраїль 1:2

Голи: Броя, 45+3 — Соломон, 57, 73

Білорусь – Казахстан 1:1

Голи: Малькевич. 84 – Аймбетов. 13

Андорра — Ліхтенштейн 2:1

Голи: Хорді Алаєз, 78, Рубіо, 82 — Мейєр, 90+3