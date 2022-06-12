Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Збірна Німеччини грала на виїзді проти Угорщини та зуміла набрати лише один бал у непростому протистоянні.

Угорці відкрили рахунок уже на шостій хвилині, але невдовзі німці відновили паритет.. Більше рахунок не змінювався.

Огляд матчу:

Угорщина – Німеччина 1:1

Гол: Надь, 6 — Хофманн, 9

Угорщина: Гулачі — Фіола, Орбан, Ланг, Салаї — Надь (Нього, 70), Шаллаї (Газдаг, 76), Надь — Собослаї, Салаї (Адам, 69), Стайлз (Вічеї, 87).

Німеччина: Нойєр – Зюле, Керер, Шлоттербек, Раум – Хофманн (Нмеча, 85), Горетцька (Гюндоган, 69), Кімміх – Хавертц (Адейемі, 85), Мусіала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78).