Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Швейцарія та Португалія.

Збірна Швейцарії в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА в домашній грі спробує взяти реванш за розгром під час першої зустрічі проти Португалії (0:4).

Мурат Якін, у порівнянні з тією грою, вирішив використати в рамці воріт Омліна, тоді як Відмер відправився на правий фланг захисту, а Аканджі та Ельдеді утворять пару в центрі оборони. Фройлер долучиться до трикутнику в центрі поля, а Шакірі та Емболо розташується на флангах нападу.

Фернанду Сантуш, у свою чергу, випустив Фернандеша в трійку півзахисту, тоді як Леау та Вітінья розташуються обабіч Андре Сілви в атаці.

Швейцарія: Омлін — Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес — Фройлер, Джака, Соу — Шакірі, Сеферович, Емболо.

Запасні: Зоммер, Мвого, Стергіу, Фрай, Штеффен, Цубер, Амдуні, Окафор, Джемерт, Гавранович, Ебішер, Шер.



Португалія: Патрісіу — Канселу, Пепе, Данілу, Мендеш — Фернандеш, Невеш, Отавіо — Леау, А. Сілва, Вітінья.

Запасні: Р. Сілва, Кошта, Далот, Дуарте, Карму, Пальїнья, Орта, Б. Сілва, Карвалью, Гедеш, Жота, Нунес.



Гра Швейцарія — Португалія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.