Лига наций
12 червня 2022, 23:41
Швейцарія обіграла Португалію за рахунок голу на першій хвилині
Лідер групи A2 Ліги націй поступився аутсайдеру квартета.
Швейцарія — Португалія, twitter.com/nati_sfv_asf
12 червня 2022, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Швейцарія — Португалія 1:0
Гол: Сеферович, 1
Швейцарія: Омлін — Відмер (Штеффен, 46), Аканжі, Ельведі, Родрігес (Стергіу, 79) — Фройлер, Джака, Соу (Ебішер, 79) — Шакірі (Окафор, 21), Сеферович, Емболо (Цубер, 65).
Португалія: Патрісіу — Канселу, Пепе, Данілу, Мендеш — Фернандеш (Нунеш, 74), Невеш (Орта, 81), Отавіо (Гедеш, 46) — Леау (Жота, 62), А. Сілва, Вітінья (Б. Сілва, 63).
Попередження: Відмер — Данілу, Канселу