Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Франція та Хорватія.

Збірні Франції та Хорватії зіграють поміж собою у Сен-Дені в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА.

Дідьє Дешам, на тіл першої гри між цими командами (1:1), вирішив використати з перших хвилин Кунде та Конате в лінії захисту, тоді як Камара відправиться до центральної ланки. Бензема та Мбаппе утворять пару в атаці.

Златко Даліч, у свою чергу, зробив ставку на Івушича в рамці воріт, тоді як Станішич відправився на правий фланг захисту, а Шутало та Юранович займуть ліву половину оборони. Тим часом в атаці з'явиться Пашаліч на правому фланзі.

Франція: Меньян — Кунде, Конате, Кімпембе, Дінь — Рабіо, Камара, Гендузі, Нкунку — Бензема, Мбаппе.

Запасні: Льоріс, Ареола, Павар, Грізманн, Тчуамені, Бен Єддер, Коман, Клосс, Саліба, Діабі, Т. Ернандес.



Хорватія: Івушич — Станішич, Ерлич, Шутало, Юранович — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Будимир, Брекало.

Запасні: Ліваковіч, Лабрович, Понграчич, Маєр, Чалета-Цар, Крамарич, Влашич, Сучич, Якич, Оршич, Іванушец, Віда.



Гра Франція — Хорватія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.