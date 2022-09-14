Ліга націй

Суперники команди Петракова залишились без ключового виконавця.

Збірна України під час осінньої міжнародної павзи буде брати участь у вирішальних баталіях дивізіону B Ліги націй УЄФА, у рамках яких двічі зустрінеться зі збірною Шотландії та один матч проведе в гостях у Вірменії.

Представники "тартанової армії" вже оголосили власну заявку з 25 футболістів, яких Стів Кларк захотів побачити під час прийдешніх підготовчих зборів.

Заявка збірної Шотландії:

Голкіпери: Крейг Гордон (Гарт-оф-Мідлотіан), Ліам Келлі (Мотервелл), Джон Маклафлін (Рейнджерс);

Захисники: Грант Генлі (Норвіч), Джек Гендрі (Кремонезе), Аарон Гікі (Брентфорд), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Натан Паттерсон (Евертон), Раян Портеус (Гіберніан), Антоні Ральстон, Грег Тейлор (обидва — Селтік), Кіран Тірні (Арсенал),;

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Біллі Гілмор (Брайтон), Раян Джек (Рейнджерс), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Кагрегор, Девід Тернбулл (обидва — Селтік), Кенні Маклін (Норвіч), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед);

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Джейкоб Браун (Сток Сіті), Раян Крісті (Борнмут), Ліндон Дайкс (КПР), Раян Фрейзер (Ньюкасл).

Зауважимо, що в переліку запрошених виконавців відсутній ключовий гравець наших майбутніх суперників — захисник англійського Ліверпуля Ендрю Робертсон.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45, а гра-відповідь — 27 вересня, у той самий час.