Ліга націй

Футболіст у Бельгії отримав травму.

Збірна України готується до вересневих поєдинків Ліги націй. Але підготовка проходить не у повному складі.

Раніше стало відомо, що захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко не приїхав у збірну через травму.

Зараз прес-служба збірної повідомила, що захисник Едурад Соболь також не допоможе національній команді у найближчих іграх.

Справа у тому, що фланговий захисник отримав ушкодження привідного м’яза на тренуванні Брюгге напередодні.

Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів. Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час особистої розмови телефоном побажав гравцеві якнайшвидшого одужання.

21 та 24 вересня збірна України зіграє проти Шотландії у Лізі націй. 27 вересня команда Петракова протистоятиме Вірменії.