Ліга націй

Голкіпер збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.

Національна збірна України розпочала підготовчий цикл тренувань до ключових протистоянь у Лізі націй УЄФА.

Напередодні відбулось чергове заняття команди під керівництвом Олександра Петракова на полі стадіону Гутнік у Варшаві.

Один із учасників процесу, воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін, прокоментував стан команди перед відповідальними зустрічами.

"Наразі збори тривають добре. Деякі виконавці, наприклад, футболісти Дніпра-1, проводили свої останні матчі вже тоді, коли інші відпочивали, тому їм потрібно трохи більше часу на відновлення. Однак уже вчора та сьогодні вже доволі інтенсивні тренування.

Сезон тільки стартував, тому, як я вважаю, усі мають якнайшвидше набрати кондиції та підійти до матчу проти Шотландії. Звісно, дуже важливим у цьому є те, що ми відчуваємо радість, коли приїжджаємо до розташування збірної.

Ми граємо за свою країну, тому завжди з позитивними емоціями приїжджаємо на збори, саме тому на полі, які поза його межами, панує дружня атмосфера. Усі підтримують один одного. Це — один із шляхів до успіху.

До Глазго я завітаю вже вдруге. Мені подобається той стадіон, бо я вже відчув місцевих уболівальників і навіть розумію, що таке шотландський дух. Ми нещодавно грали проти Селтіка, і там був усього один гостьовий сектор, але їх було чутно дуже добре.

Тому я вважаю, що в плані атмосфери це — те, що й хоче відчувати футболіст. Підтримка, може якийсь тиск, але це й є робота вболівальників.

Звісно, що хотів би узяти участь у грі, проте для цього потрібно багато чого доводити на тренуваннях, а вже тренер вирішить, хто саме гратиме з перших хвилин.

Скоро ще й Лунін долучиться до конкуренції за місце в стартовому складі, але я виключно це підтримую. Хочу тільки побажати найскорішого відновлення Жорі Бущану, бо тоді конкуренція буде ще більшою. Це буде плюсом як для збірної, так і для всіх.

Я тільки можу сказати, що матчі за збірну України не бувають неважливими, тому будемо грати тільки на перемогу", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.