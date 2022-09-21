Ліга націй

Через три місяці — на тому ж місці, в той же час.

Груповий етап чергового сезону Ліги Націй закінчиться вже цього місяця. Збірна України, яка з непорозуміння вилетіла до другого дивізіону, на екваторі розіграшу утримує лідерство у своїй групі. Але відрив від найближчого переслідувача в особі Шотландії становить лише одне очко – і саме з ним, на його ж полі, Україна має зіграти найближчу гру.

ШОТЛАНДІЯ – УКРАЇНА

СЕРЕДА, 21 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ГЕМПДЕН ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – МАУРИЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ)

Суперник

Шотландія – дивна команда. Де ви ще знайдете команду, у якої першу трійку найкращих гравців складають ліві захисники? Енді Робертсон – суперзірка, яка віддала вже 50 гольових передач в АПЛ. Кіран Тірні – просто дуже хороший захисник, який чудово зіграв минулих вихідних проти Брентфорда. Аарон Гіккі – зірка висхідна, яка до 20 років встигла пережити відмінний відрізок у Серії А, номінацію на премію “Голден Бой” – і перехід у Брентфорд . За рік-два можна чекати трансфер до топ-клубу.

Шотландія могла б претендувати на виграш чемпіонату світу серед лівих захисників, але він, на її лихо, не проводиться. А з погляду звичайного футболу було складно хвалити навіть флангИ оборони: праворуч у “Тартановій армії” бігає далеко не легендарний Паттерсон з Евертона... Але Гіккі несподівано почав грати за Брентфорд на правому фланзі (минулими вихідними рубався з Тірні обличчям до обличчя), так що проблема вирішилася сама собою. Поки Робертсон заліковує травму, Кірана можна очікувати зліва, а Аарона справа – і це дуже бадьорі, швидкі фланги.

Одна справа лефт-беки, але майже десять наступних за класом гравців збірної Шотланії – центральні півзахисники. Це схоже на якусь класику: раніше у кожної поважної команди АПЛ мав бути боєць, який виріс у шотландських горах. Нині їх менше, але все одно вистачає на три збірні: Льюїс Фергюсон із Болоньї до команди, наприклад, не пройшов.

“Костолом” , опорник опорникович Скотт Мактоміней на початку сезону нарвався на критику всієї можливої громадськості і практично змусив МЮ купити Каземіро , але в такій команді, як збірна Шотландії, він може бути незамінним. Біллі Гілмор – шотландський Бускетс , якому, звичайно, дуже не щастить з клубною кар'єрою (влітку він пішов з Челсі до Брайтона, щоб попрацювати з Гремом Поттером), але саме в іграх за збірну він розквітає. Макгінн – хороший розігрувач Астон Вілли. Макгрегор – лідер дуже міцного Рейнджерса...

Але десь тут дуже важливо нагадати, що плеймейкери “тартанової армії” – це лівий захисник та правий захисник. Особливо креативити через центр збірна Шотландії не дуже хоче і навряд чи може, а в суперництві з Малiновським та компанією від скоттів у принципі може вимагатися насамперед не програти центр поля, а не виграти його.

Ахіллесова п'ята шотландців – оборона. Центральних захисників не вистачає настільки, що Стів Кларк:

1) при здоровому Робертсоні переводив до центру оборони Тірні;

2) опускав на позиції центрального захисника Мактомінея;

3) намагався компенсувати недолік якості кількістю, граючи в три центрбеки.

Ви самі можете пам'ятати, як передачі від наших півзахисників розрізали оборону, як ніж масло. Грант Генлі – вже практично легенда збірної Шотландії, але за сумісництвом він гравець Норвіча й одна з причин, чому клуб ніяк не може зберегти місце в АПЛ. Джек Гендрі не може пробитися в основу Кремонезе, Скотт Маккенна до початку цього сезону грав у Чемпіоншипі за Ноттінгем Форест... Феноменальні сейви Крейга Гордона, якому вже цього року виповниться 40 – практично невід'ємна частина будь-яких успіхів Шотландії, потенційних та реальних.

А ікс-фактор цієї збірної – форма Че Адамса. Він дуже, дуже гарно розпочав сезон, і справа навіть не в дублі Лестеру. Адамс, як і належить шотландському футболісту, дає неймовірний обсяг роботи: він добрий і у виграних єдиноборствах, і в передачах під удар, і в русі. Та ж перемога над Челсі здобута багато в чому завдяки його старанням, хоча Че так і не відзначився голом. Якщо Кларку вдасться перенести клубну форму Адамса на збірну, нашій обороні доведеться несолодко.

Ми

Травма Бущана оголила несподівану проблему для Олександра Петракова: тепер немає не лише першого, а й другого воротаря всіх попередніх скликань. П'ятова проводили якраз матчем з Вірменією... Утім, Різник дуже добре розпочав сезон у Ворсклі та заслужив шанс.

Втрата Олександра Зінченка непоправна. За останні роки Сашко зробив чимало, щоб вважати його справжнім лідером команди. За його відсутності зростає тиск на Руслана Малиновського – і як тут не згадати, що у Руслана складні взаємини зі збірною за чинного тренера.

За рівнем гри найкращим замінником Зінченка може стати Піхальонок, але у збірній у нього поки що всього два виходи на заміну, а Петраков досить консервативний. Натомість цілих 33 матчі за збірну зіграв Віктор Коваленко, який нарешті вирішив почав грати у новому клубі.

Загалом цікавий сам підхід Петракова до цього матчу. Нічия в Глазго дозволить залишатися лідерами за два тури до кінця групової стадії – за домашнього матчу з “тартановою армією” в останньому турі. Але, звичайно, будь-яка гра на нічию загрожує ризиком програти. І все ж таки самі обставини можуть підштовхнути тренера до такого ходу. Зінченко не може зіграти – чому не замінити Ігнатенка опорником у пару до Степаненка? Тим більше, коли до його функціональної готовності при постійній грі два матчі на тиждень є питання...

І, звісно, вибір із бомбардиром. До останнього часу конкуренцію за місце на вістрі атак явно вигравав Яремчук – але Довбик вистрілив голами у ворота АЕК та Металіста 1925. Яремчук, при всій до нього повазі, і в Брюгге грає не те щоб багато: почав у запасі три матчі з п'яти . Він уже забив за новий клуб, але зробив це, коли вийшов на заміну. Можливо, зараз для нього роль джокера просто зручніша?

Слова, слова, слова

Олександр Петраков:

Ще у травні я підійшов до Анатолія Трубіна та попросив, щоб він поїхав та допоміг. Мене ніхто не просив, щоб він допомагав молодіжній збірній. Тому що Андрій П'ятов мав зіграти гру, і ми всією командою мали провести цього гравця. Він дуже багато зробив для національної збірної. Анатолій мене послухав, поїхав у молодіжку, і ми все зробили. Як ви знаєте, П'ятов проти Вірменії зіграв останній матч за збірну і ми Андрія провели. Одного з найкращих воротарів збірної за часи незалежності.

Зараз мені ніхто не телефонував і не просив, щоб я футболістів відправив до молодіжної збірної. Це Трубін, Сирота та Сікан. Я прийняв рішення, щоб вони поїхали та допомогли молодіжній команді. Але сказав адміністраторові, що якщо буде форс-мажор, то я заберу когось із футболістів, бо у нас немає віз. У нашій країні триває війна, немає візових центрів, є лише у Варшаві. Тому ми оформили 32 гравці і з Бущаном сталося те, що ви знаєте. Я не міг приїхати сюди з двома воротарями. Виходжу на розминку зараз, воротар вибиває ключицю і я залишаюся без голкіперів? Ви хочете, щоб з мене сміявся весь світ? Розумієте, немає віз. Тож Анатолій Трубін зараз у команді. Він зіграє, побачимо, як це буде.

Стів Кларк, тренер шотландців:

"Я не думаю, що цей матч буде таким же важливим, як і наша червнева гра, адже вона була досить унікальною через обставини. Тепер все буде трохи інакше, але це все ще велика гра для двох команд, які хочуть очолити групу. Думаю, шотландська публіка, шотландські вболівальники тепер знають, що Україна є дуже гарною командою.

Я впевнений, що українці гратимуть на колишньому рівні, але я чекаю від нашої команди, щоб ми повернулися на той рівень, на який здатні, і завтра ми побачимо, яким буде результат. Я думаю, що мої гравці знали, чого очікувати від України влітку, але ми просто не досягли свого рівня. Сподіваюся, цього разу у нас все вийде".

Орієнтовні склади

Шотландія: Гордон – Гіккі, Мактоміней, Генлі, Гендрі, Тірні – Гілмор, Макгрегор – Макгінн, Крісті – Адамс

Україна: Різник – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Ігнатенко, Маліновський – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Історія протистоянь

Перші матчі в історії Україна та Шотландія зіграли у відборі на Євро-2008, коли обмінялися домашніми перемогами – але зараз, звичайно, набагато актуальніша зустріч у кваліфікації на ЧС-2022. Команда Петракова за грою просто декласувала “тартанову армію”, і лише подвиги Крейга Гордона дозволили Україні зберегти більш-менш прийнятний рахунок 1:3.

Цікаво, що новий поєдинок співпаде зі старим за часом і місцем. Команди так само почнуть о 21:45, а місцем гри стане той самий легендарний “Гемпден Парк” – великий стадіон, який приймав найвідвідуваніший та найрезультативніший фінал в історії Кубку Чемпіонів.

Чи співпаде підсумковий рахунок?

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua