Ліга націй

Футболіст не допоможе національній команді.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував своє рішення не викликати Серхіо Рамоса на матчі Ліги націй.

"Я знаю про те, що гравці, які не потрапили до списку, завжди привертають увагу преси. Я без проблем поговорю про Рамоса та Аспаса.

Зрозумійте, я обираю 25 футболістів, яких зараз вважаю найсильнішими. Я прислухаюся до думок тренерського штабу та завжди аналізую ситуацію.

Я знаю цих гравців, а вони знають мене. Радий бачити, що Рамос повернувся на поле після того, як довго не грав через травми. Думаю, що викликав до збірної найкращих із тих, хто грає на позиції Серхіо", — сказав Енріке в інтерв'ю Cope.

24 вересня збірна Іспанії зіграє проти Швейцарії у Лізі націй, а 27 вересня зійдеться з Португалією.