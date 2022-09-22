Ліга націй

Форвард збірної Франції розповів про очікування від найближчих ігор національної команди.

Напередодні домашнього протистояння проти збірної Австрії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА нападник італійського Мілана та національної команди Франції Олів’є Жиру розповів про свою роль в колективі Дідьє Дешама.

"Я — командний гравець, який грає заради колективу та може стояти позаду інших, якщо цього вимагає тренер. Водночас, можу бути нападником, на якого покладаються в плані забитих голів.

Коли Карім забив на Євро, я першим примчав привітати його. Мій душевний стан залишається незмінним, незважаючи на вік, моя мотивація та рішучість також. Це ніколи не зміниться. Проте решту вирішуватиме головний тренер.

Я завжди готовий доповнити команду і зробити все, що вмію, щоб повертатися до гри знов і знов. Навіть коли я перебуваю на лаві запасних, я завжди борюсь за команду до останнього. Я ніколи не псував настрій партнерам у роздягальні, бо це так само важливо, як і те, що потім ми робимо на футбольному полі", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що матч Франція — Австрія відбудеться 22 вересня, о 21:45.