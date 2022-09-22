Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Франція та Австрія.

Збірні Франції та Австрії зіграють поміж собою в рамках п'ятого туру Ліги націй УЄФА на полі Стад де Франс.

Дідьє Дешам, у порівнянні з матчем проти Хорватії (0:1), вирішив використати з перших хвилин схему з трьома центральними захисниками, якими стали Кунде, Варан та Бадьяшиль, тоді як Клосс та Менді складуть фланги півзахисту, а в центрі зіграють Фофана та Чуамені. Жиру долучиться до атакувального трикутника з Грізманном та Мбаппе.

Ральф Рангнік, після поразки від Данії (0:2), вирішив залучити до стартового складу Пенца в рамку воріт, тоді як Лінгарт та Алаба зіграють у центрі захисту, а ліворуч від них розташується Вебер. Вайманн долучиться до лінії півзахисту, а на вістрі атаки вийдуть Арнаутович та Онісіво.

Франція: Меньян — Кунде, Варан, Бадьяшиль — Клосс, Чуамені, Фофана, Менді — Грізманн — Жиру, Мбаппе.

Запасні: Ляфон, Ареола, Павар, Саліба, Камавінга, Дембеле, Нкунку, Упамекано, Гендузі, Верету, Коло Муані, Трюффер.



Австрія: Пенц — Тріммель, Лінгарт, Алаба, Вебер — Забітцер, Шлагер, Зайвальд, Вайманн — Арнаутович, Онісіво.

Запасні: Лінднер, Шлагер, Фрідль, Пош, Грегорич, Любічич, Баумгартнер, Шмід, Сарачевич, Траунер.



Гра Франція — Австрія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.