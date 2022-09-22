Ліга націй

Нападник збірної України — про найближчий матч своєї команди.

Роман Яремчук дав коментар стосовно майбутної гри проти Вірменії.

"Як почуваюсь після перельоту? Звичайно складно, Ми летіли, було важливо провести тренування, відновитися. Тому все гаразд, готуємось до матчу".

"Дощь, злива? Цілу ніч не спали, добре що дощ почався, трошки проснувся. Це потрібно було, потрібно було продихатися".

"То, що було вчора вже історія, треба готуватися до наступних ігор, у нас є всі шанси зайняти перше місце".

"Все починається з тренування, якщо ти добре тренуєшься, значить, грає краще", — сказав Роман Яремчук.

Матч Україна — Вірменія відбудиться 24 вересня о 16:00 за київським часом.