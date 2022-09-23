Ліга націй

Стало відомо, хто отримав призначення на найближчі ігри.

На поєдинку Ліги націй сезону-2022/23 у групі С1 Фарерські острови — Туреччина, який відбудеться 25 вересня в Торсхавні, працюватиме українська бригада арбітрів.

Головним рефері зустрічі виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Сергій Приступа.

Обов’язки четвертого судді виконуватиме Анатолій Абдула.

Матч Фарерські острови — Туреччина пройде 25 вересня о 21:45.