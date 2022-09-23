Стало відомо, хто отримав призначення на найближчі ігри.
Сергій Бойко, фото: ФК Динамо
23 вересня 2022, 01:10
На поєдинку Ліги націй сезону-2022/23 у групі С1 Фарерські острови — Туреччина, який відбудеться 25 вересня в Торсхавні, працюватиме українська бригада арбітрів.
Головним рефері зустрічі виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Сергій Приступа.
Обов’язки четвертого судді виконуватиме Анатолій Абдула.
Матч Фарерські острови — Туреччина пройде 25 вересня о 21:45.