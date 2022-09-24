Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, анонсують матч між збірними Вірменії та України

На початку, безвідносно всіх турнірних розкладів, хочеться побажати нашій команді вдалого повернення з країни, яка охоплена міжнародним конфліктом.

Взагалі матчі під егідою УЄФА та ФІФА не повинні гратися в країнах, охоплених настільки непередбачуваним і вибухонебезпечним конфліктом. Аргумент “Єреван далеко” не підходить: столиця Вірменії набагато ближча до гарячої точки, ніж, наприклад, Харків до територій так званих "ДНР" та "ЛНР". І хто міг упевнено сказати, що Харків буде атакований росіянами, ще 23 лютого?

Отже, перш за все бажаємо нашим гравцям удачі і не потрапляти в політичні катаклізми – а вже в другу чергу все інше.

Суперник

Якщо збірну Шотландії можна назвати прикладом європейського середняка, футбольна Вірменія – еталон європейського аутсайдера. В актуальному рейтингу ФІФА вона посідає 92-е місце, точно між Беніном і Люксембургом. Зрозуміло, з яким прізвищем асоціюють весь вірменський футбол останніми роками 15, але з цього приводу гарна новина: Генріх Мхітарян ще на початку року завершив кар'єру у збірній.

І після цього головною зіркою горців остаточно став тренер. Хоакін Капаррос більше 30 років віддав іспанському футболу, причому був дуже помітним фахівцем. Він завжди був майстром взяти середню команду і досягти з нею максимуму.

Відтепер ми можемо голосувати за найкращого гравця збірної – Лева Матчу на оновленому сайті — levmatchu.uaf.ua.



Лев Матчу – ініціатива спонсора збірної "Львівське", де кожен уболівальник може зробити свій вибір та віддати свій голос за найкращого гравця.



Кожен голос буде конвертовано спонсором в 1 гривню і надіслано на благодійність

"Мільйоні українців – одна країна!"

З нього почався підйом Севільї на ті висоти, на яких звикло її бачити нинішнє покоління: Капаррос прийняв Білу Андалусію у другому дивізіоні (!), а залишив через п'ять років, після другого поспіль виходу до Кубка УЄФА. Капаррос прийняв Атлетик на найнижчому місці в історії клубу (17-е – тоді баски був як ніколи близькими до вильоту) і за наступні чотири роки двічі вивів його до єврокубків. Він із дуже посереднім складом виводив Мальорку на восьме місце у чемпіонаті і довгий час був знаком якості в контексті результату.

Саме Капаррос відкрив світовому футболу Рамоса, коли почав ставити його в основу в 18 років. Згодом Серхіо навіть запросив Хоакіна на весілля з Пілар Рубіо

Так, команди Капарроса завжди мали очевидну стелю – але це точно не той аспект, який має хвилювати збірну Вірменії. Підписати його – величезний успіх для такої посередньої команди (привіт, до речі, всім тим, хто насаджує тезу: “Та не поїдуть ніколи нормальні іноземні тренери в Україну тренувати!”), і результат іспанець, у принципі, вже дав. У сезоні Ліги Націй-2020/21 фаворитом однієї з груп можна було назвати учасника Євро Північну Македонію, можна – Грузію, але виграли групу саме вірмени.

Стиль гри цієї Вірменії очевидний: автобус. Капаррос і з сильнішими виконавцями (наприклад, тими, яких Марсело Б'єлса довів до фіналу Ліги Європи) не соромився залишати за лінією м'яча по 10 людей, а тут остаточно немає причин діяти інакше. У зв'язку з цим у новий, безмхітарянівський час при виборі найкращого гравця можна з упевненістю вказати на голкіпера.

Давиду Юрченку, звичайно, не шанує любов до російських футбольних змагань (він пограв за вісім різних команд!), але він принаймні грав на достойному рівні. Воротар він залежить від куражу, здатний витримувати низку ударів – але, звичайно, здатний помилитися. Про його партнерів по команді говорити зайве: окрім Юрченка, 14 футболістів із заявки представляють чемпіонат Вірменії, який посідає 44-те із 55 можливих місце у рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

Ми

Не треба бути оракулом, щоб припустити, що Вірменія оборонятиметься всією командою, Юрченко прагнутиме витягнути все, а Україні дадуть володіти м'ячем близько 70% ігрового часу. Що, звісно, саме собою перемоги не гарантує. Збірна взагалі зіграла попередній матч так, що має побоюватись (і грати з максимумом самовіддачі!) будь-якого опонента.

Розставання з Трубіним заради молодіжної збірної – на мою думку, ідеальна демонстрація того, що всі ключові рішення щодо збірної в Україні ухвалює не головний тренер. Будь-який тренер після такої гри, як із Шотландією, вчепився б у Трубіна руками та ногами – йому одному не повинно бути соромно за той матч. Але Трубін потрібен молоді... Що ж, тим більше буде з неї попит – і, сподіваюся, ніхто у разі поразки не буде робити круглі очі зі словами “На такому рівні результат не важливий!”.

Втім, Дмитро Різник дуже добре розпочав сезон і свій шанс заслужив. А ось на інших позиціях тренеру доведеться швидше не обирати, а шукати. Наприклад, до збірної терміново викликано Сарапій – за всіх успіхів Дніпра-1, захисник точно не виблискував на старті, але він дійсно потрібен, бо Бондар зіграв ще слабше. Караваєв та Сидорчук зіграли так, що їм варто посидіти на лавці хоча б пару ігор – але це не означає, що їхні конкуренти чимось кращими. Заміну Степаненка у другому таймі складно пояснити чимось, окрім втоми – і, може, тоді саме він не зіграє в Єревані, а не Сидорчук, який явно провалився?

Цікаво було б дізнатися, наскільки “мікро-” та мікротравма, через яку Коваленко пропустив попередній матч – і, відповідно, чи відновився він за три дні. Добре, що дискваліфікацію відбув Забарний – з Іллею в обороні спокійніше, ніж з Бондарем.

Вірменія – Північна Македонія 0:5 (вже у відборі на ЧС, не в Лізі Націй), Німеччина – Вірменія 6:0. Ну і 0:9 від Норвегії з хет-триком вгадайте кого* виглядають сором'язливо навіть у товариському матчі. А у матчі з шотландцями вірменам не допомогли ані рідні стіни, ані швидкий гол – вони все одно програли 1:4. Як би не працював Капаррос , команда у нього з дуже низькою стелею, й тренер упирається у рівень гравців. В останніх 11 офіційних матчах у “горців” всього одна перемога та три нічиї – і будь-який інший результат, окрім перемоги, можна буде вважати провалом.

Історія протистоянь

З вірменами наша збірна стикалася у відборах аж 4 рази – і жодного разу не обходилася без пригод. Наприклад, у відборі на ЧС-98 практично та сама команда, що у синьо-білих футболках дійде до півфіналу ЛЧ, під керівництвом Сабо зіграла на Олімпійському 1:1. Натомість у Єревані виграли 2:0.

Минає трохи часу, Динамо із просто перспективної команди стає командою світового класу – але й це не допомагає Сабо взяти з вірменами максимум. Вдома у відборі на Євро-2000 вдається виграти у два м'ячі, натомість у Вірменії слідує нічия. Історія з нічиєю в Москві, голом Шевченка-Філімонова, помилкою Шовковського в плей-офф затерта до дірок, але взагалі саме “вірменських” двох очок не вистачило Україні, щоб пройти на Євро напряму, без жодних стиків...

Наступний відбір – і наступні матчі з Вірменією! До Шевченка, Реброва, півдесятку інших динамівських зірок у збірну вже під'їхав і Лобановський – і тепер у відборі на ЧС-2002 з вірменами вже вдається взяти максимум. Але й тут не обійшлося без пригод: після першого тайму “гірці” вдома вели 2:0, і лише після перерви гол Гусiна та дубль Шевченка дозволили вирвати перемогу. Головний камбек в історії збірної України?

Ви будете сміятися, але у кваліфікації Євро-2004 Вірменія та Україна зійшлися вчетверте поспіль. Команда вже Леоніда Буряка вела в Єревані 2:0 вже на 33-й хвилині, але на останніх хвилинах втратила перемогу. Вдома вийшло навпаки: програвали 0:1 та 1:2, до компенсованого до другого тайму часу рахунок був 3:3 – і лише на 92-й хвилині Сергій Федорів провів переможний м'яч. Та перемога була однією з лише двох для команди Буряка за весь відбір – друга була здобута над... збірною Греції, яка виграє той самий Євро.

Зрештою, у домашньому матчі цього сезону Ліги Націй команда Петракова розгромила вірмен 3:0.

Слова, слова, слова

Хоакін Капаррос, тренер збірної Вірменії:

"Ми дуже високої думки щодо збірної України. Ми опинилися у складній групі. У наступних двох іграх я вважав за потрібне запросити нових гравців. Ми стежимо за всіма, кого можна запросити до команди. Враховуючи той факт, що Україна – сильна команда, завтра наша командна гра має бути на дуже високому рівні, якщо ми хочемо отримати добрий результат".

Олександр Петраков, тренер збірної України:

"Я дивився багато матчів збірної Вірменії, у вас працює хороший тренер. Ви граєте на домашньому стадіоні, а ми граємо завжди на виїзді. Тому я оцінюю шанси у 50 на 50. У вас хороша команда. У нас зараз хороша кадрова ситуація. У нас зараз 24 гравці, 3 голкіпери, о 5 ранку прилетів Едуард Сарапій, Віталій Миколенко вже здоровий, нічого не турбує".

Орієнтовні склади

Вірменія: Юрченко – Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Маргарян – Григорян – Бичахчян, Сперцян – Дашян, Барсегян, Байрамян

Україна: Різник – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Малiновський, Пiхальонок – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

* — не вгадали. Три голи у ворота Юрченко відвантажив Джошуа Кінг, а Голанд обмежився дублем :)

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua