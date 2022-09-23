Ліга націй

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Чемпіони світу зуміли дотиснути непоступливих австрійців у другому таймі. Команда Дешама домінувала за кількістю моментів, але довгий час не могла забити.

Втім, коли в тебе є Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру и завжди можеш розраховувати на голи. Саме ці двоє й організували обидва взяття воріт з інтервалом у декілька хвилин, та дещо покращили перспективи своєї команди у ЛН.

Франція — Австрія 2:0

Голи: Мбаппе, 55, Жиру, 65



Франція: Меньян (Ареола, 46) — Кунде (Саліба, 23), Варан, Бадьяшиль — Клосс, Чуамені, Фофана, Менді — Грізманн (Дембеле, 79) — Жиру (Нкунку, 78), Мбаппе (Коло Муані, 90+2).



Австрія: Пенц — Тріммель, Лінгарт, Алаба (Пош, 70), Вебер — Забітцер (Шмід, 70), Шлагер, Зайвальд, Вайманн (Любічич, 50) — Арнаутович (Грегорич, 64), Онісіво (Баумгартнер, 64).



Попередження: Вайманн.