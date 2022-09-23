Ліга націй

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Польща не зуміла переграти Нідерланди на Народовому стадіоні у Варшаві. Команда Міхневіча поступилася супернику 0:2.

Колектив з країни тюльпанів забив по голу в кожному таймі. В останньому турі полякам вистачить не програти Вельсу, для того, щоб гарантувати собі прописку у дивізіоні А на наступний сезон Ліги Націй.

Польща — Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.

Польща: Щесни — Беднарек, Глік, Ківьор — Франковскі (Берешинські, 79), Крихов'як, Лінетті (Мілік, 46), Залевскі (Скурас, 79) — Шиманські (Кліх, 70), Зелінські (Леговські, 86) — Левандовські

Нідерланди: Пасвер — Тімбер, ван Дейк, Аке — Дамфріс, Копмайнерс (Бергхюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блінд — Гакпо — Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен, 60)

Попередження: Щесни — Аке, Гакпо, Янссен, Вегхорст.