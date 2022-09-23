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Foto: Antonio Bronic
23 вересня 2022, 08:20
Хорватія дотиснула Данію наприкінці зустрічі та вийшла вперед у боротьбі за вихід до плей-оф Ліги Націй.
Переможного м'яча на 79 хвилині забив Ловро Маєр.
Хорватія - Данія 2:1
Голи: Соса, 49, Маєр, 79 — Еріксен, 77.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Соса — Модрич (Віда, 79), Брозович, Ковачич (Маєр, 78) — Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71), Перішич (Оршич, 71)
Данія: Шмайхель — Андерсен, А. Крістенсен, К'єр (Єнсен, 72), Мехле — Васс (Р. Крістенсен, 60), Хойб'єрг, Делені (Гейлунд, 60) — Еріксен — Сков Ольсен (Дольберг, 89), Бретвейт (Дамсгор, 60)
Попередження: Перішич — К'єр.