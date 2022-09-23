Ліга націй

Лідери голандців зазнали пошкоджень у поєдинку із Польщею.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал коротко описав кадрову ситуацію перед Бельгією.

"Тен Копмейнерс залишив поле після зіткнення, проте йому набагато краще. Щось подібне мало місце й з Френкі де Йонгом — ми вирішили просто підстрахуватися.

Мемфіс Депай вибув через травму підколінного сухожилля — це прикро і не віщує доброго, також проблеми зі спиною є в Стівена Бергвейна. Навряд чи ми зможемо розраховувати на хлопців проти Бельгії".

Нагадаємо, що збірна Нідерландів переграла Польщу у Варшаві в рамах п'ятого туру Ліги Націй (2:0).