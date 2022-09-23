Лідери голандців зазнали пошкоджень у поєдинку із Польщею.
Ван Гал
23 вересня 2022, 09:00
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал коротко описав кадрову ситуацію перед Бельгією.
"Тен Копмейнерс залишив поле після зіткнення, проте йому набагато краще. Щось подібне мало місце й з Френкі де Йонгом — ми вирішили просто підстрахуватися.
Мемфіс Депай вибув через травму підколінного сухожилля — це прикро і не віщує доброго, також проблеми зі спиною є в Стівена Бергвейна. Навряд чи ми зможемо розраховувати на хлопців проти Бельгії".
Нагадаємо, що збірна Нідерландів переграла Польщу у Варшаві в рамах п'ятого туру Ліги Націй (2:0).