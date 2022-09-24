Ліга націй

Пропонуємо вашій увазі анонс матчу Ліги націй.

Збірна Іспанії у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй прийме на своєму полі збірну Швейцарії.

Іспанія — Швейцарія

Субота, 24 вересня, 21:45. Стадіон Ла Ромареда, Сарагоса. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен (Франція).

Збірна Іспанії підходить до поєдинку як лідер турнірної таблиці з вісьмома набраними балами. Іспанці не найкраще розпочали турнір, зігравши внічию з Португалією, а потім і Чехією. Однак після цього підопічні Луїса Енріке відсвяткували дві перемоги — в іграх зі Швейцарією та Чехією.

Тепер іспанська національна команда може підтвердити свій статус лідера за результатами гри проти Швейцарії. Однак треба розуміти, що для іспанців зустрічі зі Швейцарією, як правило, виходять досить складними. Тим не менш, головний тренер Іспанії Луїс Енріке впевнений, що зможе впоратися і без Серхіо Рамоса, якого залишив поза заявкою.

Збірна Швейцарії, у свою чергу, йде на останньому місці квартету, а тому з великою ймовірністю може вирушити до дивізіону В. Втім, можемо лише побажати щасливої ​​дороги через те, як саме Швейцарія зберегла прописку в дивізіоні В за підсумками минулого розіграшу турніру.

Швейцарці програли три матчі на старті групового етапу, проте потім змогли здивувати мінімальною перемогою над збірною Португалії, тому Іспанії зовсім не варто розслаблятися. У п'яти матчах між цими командами було зафіксовано три перемоги іспанців та два нічийні результати.

Орієнтовні склади:

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Гарсія, Мартінес, Альба — Коке, Родрі, Льоренте — Торрес, Мората, Ольмо

Швейцарія: Зоммер — Мбабу, Шер, Аканджі, Родрігес — Закарія, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Окафор