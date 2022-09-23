Ліга націй

Завершились матчі Ліги націй.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги націй пройшла низка поєдинків. Збірна Англії зазнала поразки від Італії та вибула з дивізіону А. Угорщина вкотре здивувала, обігравши Німеччину. Грузія гарантувала собі вихід у дивізіон В. Болгарія розгромила Гібралтар та інші результати.

Німеччина - Угорщина 0:1

Гол: Салай, 17

Німеччина: тер Штеген – Кімміх, Рюдігер, Зюле, Раум – Гюндоган (Мусіала, 69), Хофманн, Мюллер – Гнабрі (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сане.

Угорщина: Гулачі – Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Керкез – Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78) – Собослаї, Шафер, Салаї (Адам, 67).

Італія — ​​Англія 1:0

Гол: Распадорі, 68

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Толої, Ачербі, Дімарко – Жоржіньо, Крістанте, Барелла (Втечі, 63) – Скамакка (Ньонто, 63), Распадорі.

Англія: Поуп – Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Даєр, Сака (Грилиш, 72) – Райс, Беллінгем – Фоден, Кейн, Стерлінг.

Грузія – Північна Македонія 2:0

Голи: Міовські, 35 (автогол), Кварцахелія, 64

Естонія — Мальта 2:1

Голи: Саппінен, 45+6, Анієр, 86 — Теума, 51

Боснія та Герцеговина — Чорногорія 1:0

Гол: Демирович, 45+1

Фінляндія — Румунія 1:1

Голи: Пуккі, 12 — Тенасі, 52

Болгарія – Гібралтар 5:1

Голи: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Пламенов, 81 — Чіполіна, 26