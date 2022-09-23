Завершились матчі Ліги націй.
Італія - Англія, getty images
23 вересня 2022, 23:43
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги націй пройшла низка поєдинків. Збірна Англії зазнала поразки від Італії та вибула з дивізіону А. Угорщина вкотре здивувала, обігравши Німеччину. Грузія гарантувала собі вихід у дивізіон В. Болгарія розгромила Гібралтар та інші результати.
Німеччина - Угорщина 0:1
Гол: Салай, 17
Німеччина: тер Штеген – Кімміх, Рюдігер, Зюле, Раум – Гюндоган (Мусіала, 69), Хофманн, Мюллер – Гнабрі (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сане.
Угорщина: Гулачі – Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Керкез – Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78) – Собослаї, Шафер, Салаї (Адам, 67).
Італія — Англія 1:0
Гол: Распадорі, 68
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Толої, Ачербі, Дімарко – Жоржіньо, Крістанте, Барелла (Втечі, 63) – Скамакка (Ньонто, 63), Распадорі.
Англія: Поуп – Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Даєр, Сака (Грилиш, 72) – Райс, Беллінгем – Фоден, Кейн, Стерлінг.
Грузія – Північна Македонія 2:0
Голи: Міовські, 35 (автогол), Кварцахелія, 64
Естонія — Мальта 2:1
Голи: Саппінен, 45+6, Анієр, 86 — Теума, 51
Боснія та Герцеговина — Чорногорія 1:0
Гол: Демирович, 45+1
Фінляндія — Румунія 1:1
Голи: Пуккі, 12 — Тенасі, 52
Болгарія – Гібралтар 5:1
Голи: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Пламенов, 81 — Чіполіна, 26