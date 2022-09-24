Ліга націй

Дебютант команди дав коментар перед грою з Вірменією.

Гравець збірної України Едуард Сарапій добре відчуває себе у розташуванні команди та розповів про гарний настрій у колективі.

"Заняття пройшло добре. Таке легке тренування, яке пішло всім на користь. Трошки напружити м'язи та готуватися до завтрашньої гри.

В мене була трошки легша робота ніж в хлопів, тому в мене ніяких проблем немає. Багатьох хлопців знаю, ми перетинались на футбольних полях, з деякими навіть в академії, тому все добре.

З ким найближче спілкуюсь? Миколенко. Це мій колишній одноклубник. Ще по юнакам добре спілкувались, тому він мій найліпший друг тут.

Ми будемо зосереджені. У нас немає права на помилку, тому концентрація буде на найвищому рівні. Наш настрій передає команді імпульс", — сказав Едуард Сарапій.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе проти Вірменії в рамках Ліги націй дивізіону B. Поєдинок відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.