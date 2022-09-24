Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, підбиває підсумки матчу Вірменія — Україна, у якому команда Олександра Петракова знову здобула перемогу з великим рахунком над суперниками.

Суттєво ускладнила життя собі, а також зіпсувала настрій українським уболівальникам команда під орудою Олександра Петракова, коли в перенесеному матчі поступилась на виїзді Шотландії (0:3), що суттєво ускладнило вирішення завдання з повернення до найвищого дивізіону Ліги націй УЄФА на наступний рік. Безумовно, у України ще буде шанс узяти реванш у представників Британських островів, проте це могло б не отримати жодного сенсу, якби "синьо-жовті" не повернулись на переможну стежину на тлі довжелезного перельоту до Єревану на зустріч проти Вірменії.

Тренерський штаб нашої команди вирішив залучити до звітного протистояння повністю оновлений перелік виконавців, що повинно було надати нам трохи свіжості після тривалої мандрівки. Однак проблема зіграності теж нікуди не поділась, тому на перших хвилинах ми були змушені спостерігати за вельми непривабливою картиною, коли суперники намагались ловити наш захист на швидких контратаках. Андрію Луніну довелось кілька разів вступити до гри.

Україна зрештою, на щастя, не примудрилась пропустити непотрібний м’яч, який міг би вбити подальший хід зустрічі. Натомість, поодинокий простріл із лівого флангу штрафного у виконанні Зубкова було завершено зусиллями Тимчика, за рахунок чого ми опинились попереду посеред першої половини гри. Реакцію футболістів Петракова на цю подію назвати позитивною було складно, оскільки збірна виглядала ще доволі розібраною, тоді як суперники подекуди навіть мали відчутну перевагу у володінні м’ячем.

Обидва керманичі зробили по одній заміні під час перерви, і за рахунок виходу Піхальонка на поле нам вдалось отримати більшу кількість передач у напрямку чужого штрафного. Вірмени продовжували перебувати на нашій половині поля одразу від поновлення гри, однак відзначились лишень ефектним ударом ножицями від Барсегяна з гострого кута на правому фланзі штрафного до рук Луніна. Фактично, це була остання дія "горців" у атаці аж до самого завершення гри, бо надалі в атаці панувала виключно Україна.

Уже на 57 хвилині Тимчик повернув боржок Борячуку, коли знайшов його прострілом із правого флангу до центру штрафного, а з появою на полі Артема Довбика проблеми в захисті Вірменії тільки збільшили частоту власних проявів. Нападник Дніпра-1 забив ледь не першим дотиком до м’яча, коли фактично позбавив забитого м’яча Зубкова, якому вдалось перекинути голкіпера на ближній дистанції біля лівого кута воротарського.

Переважну частину ігрового часу поміж власними забитими м’ячами Україна сміливо віддавала м’яч суперникам, бо дочекатись від низ змістовної гри в атаці було вкрай важко. Натомість, Довбик уже під завісу зустрічі потрапив до телевізійної картинки, коли його передачу з правого флангу на Ігнатенка в зону перед штрафним пропустив Піхальонок, а півзахисник дальнім пострілом у протилежний кут відзначив дебютним голом перший в кар’єрі вихід зі стартових хвилин за національну збірну.

Ефектною крапкою в матчі став ще один гол усе того ж Довбика, якому ситуативно асистував скиданням головою Матвієнко, після чого нападник перед чужим воротарським пошив у дурні цілу групу захисників та голкіпера. Увесь цей час команда Петракова впевнено тримала хід гри під контролем, тож навіть проблем у захисті не мала на тлі необачно пасивного суперника.

У заключному турі Вірменія зіграє в гостях у Ірландії, а Україна буде приймати Шотландію.Вірменія —0:5Тимчик, 21, Зубков, 57, Довбик, 69, 85, Ігнатенко, 81Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Мкоян (Восканян, 76), Чалишир, Маргарян (Монрой, 75) — Бічахчян (Арутюнян, 46), Григорян, Байрамян — Барсегян (Шагоян, 63), Селараян (Серобян, 82).Лунін — Забарний, Кривцов (Матвієнко, 77), Качараба — Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко — Циганков (Яремчук, 66), Яремчук (Довбик, 67), Зубков (Мудрик, 72).Попередження: Бічахчян, Дашян, Арутюнян — Кривцов