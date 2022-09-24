Ліга націй

На жаль для футболіста, його гол не допоміг команді набрати залікові бали.

У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна Норвегії програла збірній Словенії з рахунком 1:2.

Єдиний гол в гостей записав на свій рахунок Ерлінг Голанд. Форвард Манчестер Сіті забиває сім матчів поспіль — 12 голів у 7 матчах.

Зазначимо, що Голанд взяв участь в усіх семи голах збірної Норвегії у Лізі націй. Він забив 6 та зробив один асист.

Також відокремимо той факт, що на рахунку 22-річноно нападника вже 21 гол за свою національну команду у 22 іграх.

До рекорду по голам за збірну Норвегії, який належить Йоргену Юве (33 голи), Голанду залишилось 13 влучних пострілів.