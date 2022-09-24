На жаль для футболіста, його гол не допоміг команді набрати залікові бали.
Ерлінг Голанд. Getty Images
24 вересня 2022, 21:55
У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна Норвегії програла збірній Словенії з рахунком 1:2.
Єдиний гол в гостей записав на свій рахунок Ерлінг Голанд. Форвард Манчестер Сіті забиває сім матчів поспіль — 12 голів у 7 матчах.
Зазначимо, що Голанд взяв участь в усіх семи голах збірної Норвегії у Лізі націй. Він забив 6 та зробив один асист.
Також відокремимо той факт, що на рахунку 22-річноно нападника вже 21 гол за свою національну команду у 22 іграх.
До рекорду по голам за збірну Норвегії, який належить Йоргену Юве (33 голи), Голанду залишилось 13 влучних пострілів.