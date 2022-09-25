Ліга націй

Football.ua анонсує поєдинок елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках шостого туру Ліги націй дивізіону А збірна Данії зустрінеться із Францією, яка відверто провалила цей розіграш, особливо на тлі минулорічної перемоги у цьому міжнародному турнірі.

НЕДІЛЯ, 25 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Хто б міг подумати одразу після формування груп Ліги націй, що у квартеті А1 за перше місце боротимуться саме Хорватія та Данія, тоді як минулорічний переможець турніру, збірна Франції, перебуватиме у зоні ризику понизитись у класі аж до останнього туру групового етапу. Насправді, певні передумови ігрового спаду у "триколірних" все-таки були. За Дідьє Дешама французи ніколи не прагнули показувати свій домінуючий клас ні в товариських матчах, ні в Лізі націй, де від них можна було спокійно очікувати осічки абсолютно в будь-якому матчі. На міжнародній арені збірна Франції — це завжди в першу чергу про прагматичний підхід, проте цього разу одного високого класу виконавців виявилося замало.

Також не можна не відзначити кадрове питання. Дешам завжди має приємний головний біль при виборі кандидатів на виклик до збірної, тому періодично основний кістяк команди змінюється. Останнім часом це особливо торкнулося лінії оборони, де замість умовного Кімпембе і нині травмованого Кунде ми тепер часто бачимо молодих талантів в особі Вільяма Саліба та Бенуа Бадіашіля . До речі, якщо говорити про травми, "лазаретний" список чинних чемпіонів світу зараз досить великий. Тут і Бензема, і Коман, і Канте, і багато інших гравців, які здатні посилити будь-яку команду. Але, як ми вже уточнили вище, Франція з тих країн, яка точно не відчуває дефіциту не просто якісних, а справді висококласних футболістів. Навіть лідерів є ким замінити, а остання перемога над Австрією з рахунком 2:0 — лише наочне підтвердження цього. Цікаво, що ця перемога стала для французів першою в цьому розіграші Ліги націй, а для гарантованого збереження прописки в еліті, щоб не залежати від паралельного матчу Хорватії та Австрії, збірній Франції досить просто перемогти Данію.

"Просто перемогти Данію"... Легко сказати, але непросто зробити. Досить тільки поглянути на нинішній склад данців. Ми чомусь впевнені, що фактично всі прізвища зі старту ви точно почуєте не вперше. Зрозуміло, що Франція тримається в топі національних збірних значно довше та стабільніше, ніж Данія, проте в цій Лізі націй ми вкотре переконалися, що півфінал ЄВРО-2020 був аж ніяк не випадковістю на тлі емоційного сплеску команди після того самого інциденту з Крістіаном Еріксеном.

Наразі збірна Данії замикає десятку найкращих національних команд у рейтингу ФІФА. У цій кампанії ЛН колектив Каспера Юльманда вже обігравав французів, але непереборною перешкодою перед першим місцем у групі для Данії двічі виявилася збірна Хорватії, яка і підходить до останнього туру як лідер групи А1. Щоб перехопити лідерство в останній момент, збірній Данії необхідно не просто обігравати Францію, а ще й сподіватися на будь-яку осічку Хорватії з Австрією. Проблема для данців у тому, що французи зараз теж не перебувають у безпеці, тому гратимуть на перемогу, щоб ненароком не вилетіти до дивізіону B.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,25, тоді як потенційний успіх Данії оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, К'єр — Р. Крістенсен, Хейб'єрг, Ділейні, Мехле — Дамсгор, Еріксен — Дольберг

Франція: Ареола — Саліба, Бадіашиль, Варан — Клаусс, Ю. Фофана, Чуамені, Ф. Менді — Грізманн — Мбаппе, Жиру

КОРОТКО ПРО РОЗКЛАДИ В ГРУПІ ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ

- Хорватія вийде у фінальну стадію у разі перемоги над Австрією чи якщо Данія не зможе здолати Францію.

- Данія стане першою в групі, якщо переможе, а Хорватія втратить очки у паралельному матчі.

- Франція вилетить з дивізіону А, якщо не здобуде перемогу над Данію, а Австрія в той же час переможе.

- Австрія опуститься лігою нижче, якщо не виграє або якщо Франція переможе.

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прогноз 1:1

Микита Євтушенко, Football.ua