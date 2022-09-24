Ліга націй

Граніт Джака та компанія знову шокували фаворита та збільшили свої шанси зберегти прописку в еліті Ліги націй.

У п'ятому турі Ліги націй національна збірна Іспанії зустрілася на своєму полі зі Швейцарією, щоб визначити сильнішого в рамках дивізіону А.

Напередодні швейцарці, які йшли під час турніру з трьома поразками у трьох матчах, мінімально, але при цьому сенсаційно, обіграли Португалію.Зараз же збірна Швейцарії також підходила до гостьового поєдинку з Іспанією в якості аутсайдера, проте це не завадило підопічним Мурата Якіна знову піти всупереч усім передматчевим прогнозам.

Завдяки голам Аканжі та Емболо збірна Швейцарії змістила Чехію з третього рядка у таблиці, серйозно збільшивши свої шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй.

Збірна Іспанії, у свою чергу, залишилася задовольнятися єдиним голом Жорді Альби, а підсумкова поразка від швейцарців коштувала команді Луїса Енріке лідерства у своєму квартеті — тепер першою йде Португалія після розгрому Чехії. Але варто зазначити, що як доля першого, так і останнього місця в цій групі вирішуватиметься в останньому турі.

Іспанія – Швейцарія 1:2

Голи: Альба, 55 — Аканжі, 21, Емболо, 58

Іспанія: Сімон, Альба, Торрес, Гарсія, Аспілікуета (Солер, 87), Педрі (Льоренте, 70), Бускетс, Гаві, Сарабія (Вільямс, 63) Асенсіо (Іглесіас 63), Торрес (Сантос, 63)

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі, Ельведе, Родрігес (Штефен, 46), Джака, Фройлер, Варгас (Ебішер, 78), Шакірі (Ндоє, 68), Соу (Закарія, 68), Емболо (Сеферовіч, 86)

Попередження: Аканджі