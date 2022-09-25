Фахівець задоволений грою команди.
Мурат Якін, Getty Images
25 вересня 2022, 10:55
Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував перемогу над Іспанією у рамках Ліги націй.
"Після закінчення гри я привітав хлопців із перемогами над Португалією та Іспанією. Ми вперше виграли в іспанців у гостях.
Ми зможемо й надалі обігравати настільки великі команди, якщо будемо діяти компактно та навчатись на власних помилках.
Ми повинні зіграти таким же чином удома з Чехією, перед своїми вболівальниками, щоб порадувати їх", — сказав після матчу Якін.
Швейцарія із 6 балами займає третє місце у групі 2 Лізі націй. Матч проти Чехії відбудеться 27 вересня о 21:45.