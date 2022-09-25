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Фахівець розповів про гравців, участь яких у матчі проти України під питанням.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував травми двох флангових захисників Аарона Гікі та Кірана Тірні, які можуть пропустити матч проти України та поділився думками щодо гри.

"Ви можете собі уявити, що нас попросили зіграти у двох дуже важких, дуже шалених, дуже швидких іграх за короткий проміжок часу. Ми багато ризикували в обох іграх, тому у нас є недоліки, проблеми та занепокоєння.

На даний момент я просто думаю про те, які проблеми виникнуть у грі у вівторок, а не про наслідки. Ми знаємо, що повинні хоча б зіграти унічию. Ми знаємо, що нам доведеться непросто. Ми знаємо, що повинні грати дуже добре. Якщо ми це зробимо, то займемо перше місце в групі.

Кіран Тірні у першому таймі отримав удар, і лікар вирішив його зняти. Аарон Гікі відчув, що його підколінне сухожилля трохи напружено, але я не думаю, що варто хвилюватися. Це просто наслідок того, що мене попросили зіграти дві гри за такий короткий проміжок часу, чого не потрібно було робити . Так грали тільки ми та Україна", — сказав Кларк в інтерв'ю The Scottish Sun.

Матч Україна — Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.