Став відомий склад гравців, які можуть зіграти проти Шотландії.
Гравці збірної України, УАФ
26 вересня 2022, 00:43
Вечірнє заняття відбулося на полі тренувального центру клубу Краковія.
Офіційна тренувальна сесія пройде там, оскільки газон на стадіоні Краковія, на жаль, не в найкращому стані, і його варто зберегти для матчу.
В тренуванні взяли участь усі 23 гравці, які зараз присутні в таборі синьо-жовтих.
Сергій Сидорчук, який учора отримав другу жовту картку в турнірі, через що не зможе зіграти із шотландцями, сьогодні залишив розташування команди, однак приїде підтримати партнерів у день поєдинку.
Склад збірної України
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Євген Волинець (Колос Ковалівка).
Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Віктор Циганков (Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1, Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1, Дніпро).
Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Україною та Шотландією.