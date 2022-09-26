Ліга націй

Став відомий склад гравців, які можуть зіграти проти Шотландії.

Вечірнє заняття відбулося на полі тренувального центру клубу Краковія.

Офіційна тренувальна сесія пройде там, оскільки газон на стадіоні Краковія, на жаль, не в найкращому стані, і його варто зберегти для матчу.

В тренуванні взяли участь усі 23 гравці, які зараз присутні в таборі синьо-жовтих.

Сергій Сидорчук, який учора отримав другу жовту картку в турнірі, через що не зможе зіграти із шотландцями, сьогодні залишив розташування команди, однак приїде підтримати партнерів у день поєдинку.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Євген Волинець (Колос Ковалівка).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Віктор Циганков (Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1, Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1, Дніпро).

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Україною та Шотландією.