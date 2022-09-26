Ліга націй

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Футбольний вересень уже встиг майже добігти до свого кінця, і вже на цьому тижні ми відкриватимемо для себе жовтень. Остання міжнародна павза перед чемпіонатом світу-2022 також поступово завершується, а одразу після неї на нас очікує дуже інтенсивний період протистоянь у чемпіонатах та єврокубках. АПЛ звичним чином вирішила відкрити цю вакханалію двома гучними дуелями з великим історичним підтекстом.

Англія — Німеччина

Понеділок, 26 вересня, 21:45. Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)

Усе що хотіла сказати представника найвищого дивізіону Ліги націй, Англія вже сказала. Залишається лише гучно грюкнути наостанок дверима, а оскільки фінальна зустріч проти Німеччини буде відбуватись на Вемблі, то шляхів до відступу команда Гарета Саутгейта вже не має. Фіналістів минулорічного Євро-2020 розпинають за невтішні виступи на тлі швидкого наближення чемпіонату світу, де, узагалі-то, англійці хотіли б нарешті здобути бодай-якийсь великий трофей за тривалий час. Утім, із такою грою, яку представники Британських островів показали в попередніх зустрічах, важко осягнути, чому їхній головний тренер і досі обіймає свою посаду.

Німеччина в надважкій групі Лізі націй вирішила пограти так, як і проводить переважну більшість власних товариських матчів — бозна-як. Три нічиї на старті проти кожного з суперників із однаковим підсумковим рахунком (1:1) неначе красно мовно казали: "Хлопці, робіть між собою що хочете, але нашого місця в дивізіоні A не чіпайте". Зрештою, із такою проміжною задачею майбутні господарі Євро-2024 впорались на "відмінно", а той факт, що вони ні на що не будуть претендувати в цьому турнірі, можна було передбачити заздалегідь.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 2,42, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Німеччини — у 3,12.

Португалія — Іспанія

Вівторок, 27 вересня, 21:45. Стадіон Ештадіу Мунісіпал де Брага (Брага, Португалія)

Піренейське дербі останніми роками було настільки рівним за станом команд, що вони вже награли на чотири поспіль нічиїх із загальним рахунком 4:4. Якщо зараз запропонувати Португалії продовжити цю серію, то вона б радо погодилась, адже посідає першу сходинку в турнірній таблиці з двома очками переваги над затятим регіональним суперником. Утім, команда Фернанду Сантуша хоче зробити оголошення на весь світ щодо власних амбіцій на прийдешньому мундіалі, тож перемога над одним із потенційних фаворитів змагань була б для цього дуже доречною.

Іспанія, у той самий час, тримала лідерську позицію станом на момент початку передостаннього туру, проте Швейцарія раптово згадала, що також не хоче опинитись у дивізіоні B (хоча й мала б там бути, якби не славнозвісні "кантони"). Саме тому команда Луїса Енріке трохи відстала від "європейських селесао", хоча на її захист можна сказати, що "Фурія Роха" радше відклала з’ясування сильнішого безпосередньо на очне змагання. Склади в обох піренейських збірних є фантастичними, проте без зайвих зусиль можна побачити, що гравці не використовують власний потенціал на максимум. Можливо, дербі змінить цю ситуацію.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив гостей. Коефіцієнт на перемогу Португалії становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,29, а успіх Іспанії — у 3,36.

Україна — Шотландія

Вівторок, 27 вересня, 21:45. Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща)

Збірна України поступилась Шотландії під час перенесеного матчу першого туру Ліги націй УЄФА в Глазго (0:3), через що автоматично позбавилась можливості почувати себе більш комфортно в останньому матчі групового раунду. Ситуація для нас фактично є відповідною до стану Іспанії та Португалії, хіба що принциповості в прийдешній грі буде трохи менше, аніж у представників Піренейського півострова. Зрештою, "синьо-жовті" мають робити висновки з побаченого кількома днями раніше, підтягувати бойові резерви та робити якісну роботу над помилками.

Влаштовуватиме Україну в плані результату гри виключно перемога, тоді як "тартанова армія", за умов відсутності кількох провідних виконавців, може вдовольнитись і нічиєю. Історичний контекст протистояння не грає на користь жодної зі сторін (по дві перемоги), тому залишається лише сподіватись на досвід, що було отримано під час протистоянь проти Шотландії останніми місяцями.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Олександра Петракова. Коефіцієнт на перемогу України становить 2,44, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Шотландії — у 3,14.

Арсенал — Тоттенгем

Субота, 1 жовтня, 14:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Важко підшукати більш затяте дербі в межах столиці Великої Британії, аніж протистояння двох команд із її північної частини. Арсенал та Тоттенгем — ці дві команди поєднує ненависть на всіх можливих рівнях один до одного, яка в підсумку лише підпалює атмосферу довкола їхнього протистояння вже не перше десятиріччя поспіль. Цього разу "каноніри" на незвично високій першій позиції підходять до принципової дуелі, тоді як суперники відстають усього лишень на один бал.

Великий вплив на стан обох команд матиме міжнародна павза, тому очікувати від них значних витрати фізичних сил одразу ж із перших хвилин не варто. Емоції, певна річ, будуть переважати, бо амбіції цього сезону в команди Антоніо Конте та Мікеля Артети перебувають на одному рівні — усі хочуть бути чемпіонами Англії, проте саме ці дві команди останніми роками могли як стрімко дістатись вершини перегонів, так і миттю опинитись поза зоною єврокубків. Дійсно великим командам така нестабільність не личить.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,03, імовірність нічиєї оцінюється в 3,76, а успіх Тоттенгема — у 3,78.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Неділя, 2 жовтня, 21:45. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Лондонське дербі відгримить у суботу, а вже в неділю вся увага європейської футбольної спільноти буде прикута до Манчестера, де знову будуть вирішувати питання умовного фарбування міста в певний колір. Фаворит, очевидно, Манчестер Сіті, бо команда Хосепа Гвардіоли вже повноцінно марить завоюванням трофею Ліги чемпіонів УЄФА, у той час як титул на внутрішній арені розглядається вже більше як побічний здобуток у тривалій кампанії. "Містяни" звично багато забивають, у чому їм дуже допомагає новачок Ерлінг Голанд, і відносно мало пропускають, хоча питома вартість одного голу у власні ворота в перерахунку на втрачені очки для команди Гвардіоли є чи не найбільшою в лізі.

Перемога в дербі, і не тільки суто з іміджевих питань, потрібна також і колективу Еріка тен Гага. По-перше, для нідерландського фахівця це взагалі буде перше протистояння Манчестера на чолі "Червоних дияволів", тож передчуття має підштовхувати його до найліпшого вибору складу та тактики. По-друге, Юнайтед уже вийшов із стартового піке, і чотири матчі поспіль в чемпіонаті не знає невдач. Чи може завадити цій стабільності міжнародна павза? Звісно! Як і будь-який із інших чинників, які можна шукали скільки завгодно, проте бажання перемогти затятого опонента має переважати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Сіті становить 1,37, імовірність нічиєї оцінюється в 5,82, а успіх Юнайтед — у 7,54.