Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, анонсують матч між збірними України та Шотландії.

Дуже добре, що збірна Шотландії таки змогла оформити камбек з ірландцями та зберегти за собою перше місце. Вигравати групу, жодного разу не обігравши більш-менш сильну команду, було б просто соромно – та й просто незрозуміло, навіщо змагатися з Францією, Іспанією, Німеччиною після такого матчу в Глазго.

Треба змінюватись. Перед тренерським штабом Петракова дуже непросте завдання: треба за тиждень домогтися не просто покращити рівень гри, а добитися якогось революційного прогресу. Всі ж пам'ятають, що в першому матчі з шотландцями найкращим можливим результатом для нашої команди була нічия, а голом у ворота Гордона навіть не пахло.

Відтепер ми можемо голосувати за найкращого гравця збірної – Лева Матчу на оновленому сайті — levmatchu.uaf.ua.



Лев Матчу – ініціатива спонсора збірної "Львівське", де кожен уболівальник може зробити свій вибір та віддати свій голос за найкращого гравця.



Кожен голос буде конвертовано спонсором в 1 гривню і надіслано на благодійність

"Мільйоні українців – одна країна!"

Кадри

Потрібно щось не просто міняти, а міняти принципово. І проста заміна Михайличенка на Миколенка, якщо що, не виглядає тим єдиним ходом, який дозволить так змінити диспозицію.

Петраков зробив цікавий хід: на 100% змінив стартовий склад у Вірменії після матчу із Шотландією. Кожен із 11 гравців, хто почав з перших хвилин у Єревані, не робив цього у Глазго. Хтось просто фізично не міг грати у другій грі (Трубін поїхав до молодіжної збірної), хтось не міг цього зробити в першій (крім Миколенка, це ще й Забарний , який мав дискваліфікацію), але дуже багато позицій під питанням саме через такі метання тренерського штабу.

Яремчук за 66 хвилин проти Вірменії не забив жодного разу. Провал? А може, саме його розумні рухи у фінальній третині поля дозволили втомити оборону суперника та більше забити іншим? Добре, це схоже на пошук глибокого сенсу там, де його нема, але дилем перед Петраковим і справді багато. Головне: не надто захопитися перфомансом проти команди, яка програвала Норвегії 0:9. За матчем у Єревані можна подумати, що Ігнатенко має бути не лише в основі збірної, а й у списку претендентів на Золотий М'яч.

Напевно, персони Луніна, Миколенка, Матвієнка, Забарного, Маліновського та Мудрика перебувають у категорії “не обговорюються”. Довбик та Ігнатенко показали проти вірменів максимально багато, щоб розраховувати на довіру у наступній грі. Залишаються три позиції, дві з яких формують правий фланг.

Караваєв та Ярмоленко в Шотландії, м'яко кажучи, не блиснули. Тимчик і Зубков у Вірменії – блиснули. Але якщо Караваєва прибрати в запас нескладно, то зробити це з Ярмоленком = зазіхнути на одну з головних зірок команди в принципі. В Андрія дуже багатогранний та різноманітний досвід, він може допомогти саме у такій грі, де важливий кожен епізод. Вибір у будь-якому разі складний, Петракову у разі невдачі його точно згадають насамперед.

Ну, а третя позиція – центральний півзахисник, що безпосередньо пов'язано з тактикою. І обираючи напарника Маліновського та Ігнатенка, Петраков вибиратиме не людину, а тактику. Напевно, з урахуванням того, що потрібно вигравати і забивати, варто чекати на більш атакуючого гравця.

Кілька слів про кадри суперника. Перемога над Ірландією дорого коштувала шотландцям. По-перше, через дискваліфікацію проти нас точно не зіграє Скотт Мактоміней – найважливіший гравець оборони. По-друге, шотландці опинилися на межі неймовірного для себе явища: дефіцит кадрів на позиції лівого захисника. Ендрю Робертсон травмований давно, а Аарон Гіккі та Кіран Тірні закінчили матч із ірландцями через пошкодження. Безумовно, будь-хто з них може ще відновитися, але факт, що у Стіва Кларка оголилися проблеми на позиції, де раніше був профіцит.

По-третє, Кларк днями сказав таке:

"Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй"

І це взагалі створює X- фактор. Абсолютно неясно, в якому кадровому вигляді “тартанова армія” постане вже сьогодні у Кракові. Якщо це ковід, то не виключено, що я взагалі дарма писав увесь цей текст, і гру скасують. Як там живуть швейцарські юристи? Чи не хочуть знову дати технічні 3:0, але вже на нашу користь?

Слова, слова, слова

Олександр Петраков:

– Я не дивлюся на те, хто не гратиме у Шотландії. Я думаю про свою команду. У червні ми обіграли шотландців з рахунком 3:1, а зараз вони обіграли нас у Глазго. Тож зараз у нас рахунок 1:1. Завтра побачимо, хто виграє. Ще раз хотів би подякувати шотландцям за те, що вони погодилися перенести наші матчі через війну, хоча могли відмовитися.

Не хочеться ображати своїх футболістів, але ми не така країна, як Франція чи Іспанія, які можуть поставити 3-4 рівноцінні склади. Якщо у нас вибуває 2-3 гравці, як Зінченко, нам важко. У нас не грали Забарний, Миколенко, який хотів грати навіть із травмою, але я ніколи не роблю собі кар'єру на здоров'ї гравців. Нині він відновився. Я хочу, щоб у нас не було одного єдиного основного складу, але поки що нам не вистачає для цього футболістів. Нам не вистачає Бущана та Шапаренка.

Руслан Маліновський:

- Завтра будемо грати на перемогу. Ми вже провели 2 матчі у вересні, потрібно правильно підготуватися й до третього та зробити висновки після поразки Шотландії. Потрібно розібрати, що ми зробили неправильно у матчі з шотландцями, та завтра зіграти набагато якісніше.

Я б не сказав, що 21 вересня шотландці грали набагато краще за нас, нам просто не вистачало останнього пасу та завершення. Якби ми забили у першому таймі, то гра пішла б по-іншому.

Завтра нам потрібно витримати фізично 90 хвилин — це головне. Ми повинні зіграти сильніше в цьому плані. Нам потрібно зробити те, що зробили шотландці після першого матчу, — дещо змінити, зіграти по-іншому та агресивніше.

Орієнтовні склади

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Ігнатенко – Піхальонок , Маліновський – Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Шотланді: Гордон — Паттерсон, Гендрі, Маккенна, Портеус, Тейлор — Гілмор, Макгрегор — Армстронг, Макгінн, Крісті — Адамс

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua