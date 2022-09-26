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Марцело Брозовіч
26 вересня 2022, 19:00
Хорватія підтвердила пошкодження Марцело Брозовіча, котрий отримав травму згинача.
29-річний гравець накульгував ідучи з поля у першому таймі після перемоги над Австрією (3:1).
Як підтвердив тренер Хорватії Златко Даліч у неділю, Брозович може залишитися поза грою до місяця.
Гравець повертається в Інтер і пройде детальний медогляд у Мілані.
Як повідомляє La Gazzetta Dello Sport, хорват не буде поспішати з поверненням на поле, знаючи, що рецидив змусить його пропустити чемпіонат світу у Катарі.
Зірка Хорватії та Реала Лука Модріч визнав, що травма Брозовича вплинула на командний виступ, хоча діючі віце-чемпіони світу й прошли до плей-оф Ліги Націй.