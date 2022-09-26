Ліга націй

Вірус FIFA знайшов свою чергову жертву.

Хорватія підтвердила пошкодження Марцело Брозовіча, котрий отримав травму згинача.

29-річний гравець накульгував ідучи з поля у першому таймі після перемоги над Австрією (3:1).

Як підтвердив тренер Хорватії Златко Даліч у неділю, Брозович може залишитися поза грою до місяця.

Гравець повертається в Інтер і пройде детальний медогляд у Мілані.

Як повідомляє La Gazzetta Dello Sport, хорват не буде поспішати з поверненням на поле, знаючи, що рецидив змусить його пропустити чемпіонат світу у Катарі.

Зірка Хорватії та Реала Лука Модріч визнав, що травма Брозовича вплинула на командний виступ, хоча діючі віце-чемпіони світу й прошли до плей-оф Ліги Націй.