Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Шотландія.

Збірна України завершить груповий етап Ліги націй УЄФА домашнім матчем проти Шотландії в польському Кракові.

Олександр Петраков, у порівнянні з поразкою від "тартанової армії" в першому колі (0:3), вирішив використати з перших хвилин Луніна в рамці воріт, тоді як Тимчик та Миколенко складуть фланги захисту, а Забарний долучиться до пари з Матвієнко у центрі оборони. Ігнатенко з'явиться в трикутнику в центрі поля.

Стив Кларк, у свою чергу, випустив у стартовому складі Фрейзера та Тейлора на флангах захисту, тоді як у трійці центральних з'являться Гікі та Портеус, а Джек та Маклін доповнять півзахист.

Україна: Лунін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Степаненко, Ігнатенко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайліченко, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Піхальонок, Качараба, Зубков, Караваєв.



Шотландія: Гордон — Фрейзер, Портеус, Генрі, Гікі, Тейлор — Макгінн, Джек, Макгрегор, Маклін — Адамс.

Запасні: Маккрорі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс, Крісті, Гілмор Маккей, Ролстон, С. Армстронг, Доїг.



Гра Україна — Шотландія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.