Ліга націй

До вашої уваги результати матчів Ліги націй елітного дивізіону у групі 2.

У заключному двобої елітного дивізіону другої групи національна збірна Португалії приймала на своєму полі команду Іспанії.

Здавалося, що матч завершиться у нульову нічию, але завдяки голу Альваро Морати на 88-й хвилині іспанці здобули мінімальну перемогу.

Цей результат дозволив підопічним Луїса Енріке в останній момент позбавити португальців лідерства та місця у фінальній стадії, вирушивши туди замість них.

Португалія — Іспанія 0:1

Гол: Мората, 88

Португалія: Д. Кошта, Канселу, Данілу, Діаш, Мендеш, Карвалью (Вітінья 78), Невеш (Фелiкс 89), Б. Фернандеш, Б. Сілва (Жоау Маріу 73), Кріштіану Роналду, Жота (Леау 78)

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Гільямон (Бускетс 46), П. Торрес, Гайя, Родрі, Коке (Гаві 60), Солер (Педрі 60), Ф. Торрес (Вільямс 73), Мората, Сарабія (Піно 61)

Попередження: Б. Сілва 46, Мендеш 83, Фелiкс 90+5 – Гільямон 31, Карвахаль 55

У паралельній зустрічі цієї групи збірна Швейцарії поболася за збереження прописки в дивізіоні А з національною командою Чехії.

Завдяки перемозі з рахунком 2:1, швейцарці залишилися в еліті на наступний розіграш Ліги конференцій, тоді як Чехія вилетіла в дивізіон B.

Швейцарія - Чехія 2:1

Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 — Шик 45