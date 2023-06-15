Ліга націй

Колектив Луїса де ла Фуенте в півфіналі обіграв Італію, яка наче й не виходила на другий тайм.

Літній сезон уже розпочався та потрохи набуває стану самого розпалу, хоча кому про це краще знати, як не мешканцям країн на півдні Європи. Однак футболістам із цього регіону наразі ще зарано думати про час відпусток, оскільки та їхня частина, що залучена до виконання міжнародних обов’язків, усе ще має сумлінно працювати навіть на тлі дуже важкого клубного сезону.

Зокрема, у рамках плей-оф Ліги націй УЄФА, де зустрілась четвірка найкращих команд дивізіону A за підсумками попереднього групового етапу, варто було зрештою визначити переможця. Крок до цього напередодні здійснила збірна Хорватії, перегравши Нідерланди в запеклому овертаймі (4:2), тоді як Іспанії та Італії ще потрібно було створити продовження своєї історії стосунків зразка аналогічного етапу попереднього розіграшу цього турніру.

На відміну від гри добу тому, у звітному протистоянні всі якось одразу швидко зарухались полем, тож нудьгувати нам не довелось. Та й не було для цього жодних підстав, адже вже на третій хвилині Бонуччі перед власним штрафним пішов обігравати Піно, утратив м’яч, а суперник потім пошив у дурні Доннарумму, який навіть не намагався стрибати за м’ячем.

Однак не встигли іспанці відсвяткувати свій дійсно зразковий пресинг на чужій половині, як і в їхніх воротах також опинився м’яч. Це Дзаньоло прострілив на лівому фланзі штрафного точно в руку дебютанту національної команди Ле Норману, за що арбітр одразу призначив пенальті, а Іммобіле не залишив жодних шансів Сімону ударом у лівий кут. Воротарю Іспанії, до речі, дійсно доводилось залишатись не при справах у цій грі неодноразово, оскільки вже на 21 хвилині йому поміж ніг пробив Фраттезі, на якого пропустив закидання з глибини Альба.

Щоправда, тоді "Фурію Роху" дуже врятував свисток арбітра щодо офсайду, тож перший тайм команда де ла Фуенте не відзначила своєю несподіваною поразкою, хоча де в чому мала підстави й на подібний сценарій. У той самий час на другу половину Манчіні спробував ліквідувати проблемні місця у побудові власної команди, однак вийшло зробити тільки гірше.

Італія майже не тримала м’яч на чужій половині, тоді як біля її воріт постійно спалахували гострі ситуації й там уже було потрібно іспанцям докоряти виключно собі через суттєві проблеми з реалізацією. Звичайно, без обговорення дій Альваро Морати в чужому штрафному за такого контексту не обійшлось, проте де ла Фуенте під завісу гри все ж таки не втримався від заміни, тож ще один забитий м’яч із гри ми цього вечора таки побачили.

Його автором став нападник Еспаньйола Хоселу. А хто ж іще? Джокер керманича Іспанії вийшов рятувати нас від овертаймів і досяг свого на 88 хвилині, коли вдало вискочив перед Доннаруммою, аби замкнути відскок від захисника, який блокував удар Родрі з пів кола перед штрафним. Третя гра, третій гол — справжній форвард, а не "майстер" гри п’ятою, як дехто.

Фінальний свисток словенського арбітра Славка Вінцича відправив до фіналу проти Хорватії від звітної пари команд збірну Іспанії, тоді як Італія протистоятиме Нідерландам у матчі за третє місце. Обидві зустрічі відбудуться 18 червня, о 16:00 та 21:45.— Італія 2:1Піно, 3, Хоселу, 88 — Іммобіле, 11Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Меріно (Фабіан, 74) — Родріго (Асенсіо, 46), Гаві (Каналес, 68), Піно (Фаті, 74) — Мората (Хоселу, 83).Доннарумма — Толой, Бонуччі (Дарміан, 46), Ачербі — Ді Лоренцо, Барелла, Фраттезі (Верратті, 76), Жоржиньйо (Крістанте, 61), Спинаццола (Дімарко, 46) — Дзаньоло, Іммобіле (К’єза, 61).Попередження: Альба, Гаві, Мората — Іммобіле, Дзаньоло.