Ліга націй

Перші матчі "трьох левів" після фіналу Євро.

Став відомий склад збірної Англії на вересневі матчі Ліги націй УЄФА. Про це йдеться на офіційному сайті "трьох левів".

Виконувач обов'язків головного тренер збірної Англії Лі Карслі викликав 26 футболістів.

Воротарі: Дін Гендерсон, Джордан Пікфорд, Нік Поуп.

Захисники: Трент Александр-Арнольд, Леві Колвілл, Марк Гехі, Езрі Конса, Валентіно Лівраменто, Ріко Льюїс, Гаррі Магвайр, Джон Стоунз.

Півзахисники: Філ Фоден, Конор Галлагер, Анхель Гомес, Коббі Мейну, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Гіббс-Вайт.

Нападники: Джаррод Бовен, Еберече Езе, Ентоні Гордон, Джек Гріліш, Гаррі Кейн, Ноні Мадуеке, Букайо Сака, Оллі Воткінс.

Нагадаємо, збірна Англії у вересні проведе два матчі у Лізі націй проти збірних Ірландії (7 вересня) та Фінляндії (10 вересня).