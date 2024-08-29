Французи повертаються після Євро.
Франція, getty images
29 серпня 2024, 18:26
Став відомий склад національної команди Франції на вересневі матчі Ліги націй. Про це повідомляє сторінка "Ле Бле" у соцмережі Х.
Головний тренер французької збірної Дід'є Дешам викликав 23 футболіста.
Воротарі: Майк Меньян, Брайс Самба, Альфонс Ареоля.
Захисники: Вільям Саліба, Ібраїма Конате, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Ернандес, Ферлан Менді, Веслі Фофана, Джонатан Клаусс.
Півзахисники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Орельєн Чуамені, Воррен Заїр-Емері, Ману Коне.
Нападники: Рандаль Коло Муані, Маркюс Тюрам, Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе, Усман Дембеле, Бредлі Барколя, Антуан Грізманн.
Нагадаємо, французи у вересні зіграють зі збірними Італії (6 вересня) та Бельгії (9 вересня).