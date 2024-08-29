Ліга націй

Французи повертаються після Євро.

Став відомий склад національної команди Франції на вересневі матчі Ліги націй. Про це повідомляє сторінка "Ле Бле" у соцмережі Х.

Головний тренер французької збірної Дід'є Дешам викликав 23 футболіста.

Воротарі: Майк Меньян, Брайс Самба, Альфонс Ареоля.

Захисники: Вільям Саліба, Ібраїма Конате, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Ернандес, Ферлан Менді, Веслі Фофана, Джонатан Клаусс.

Півзахисники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Орельєн Чуамені, Воррен Заїр-Емері, Ману Коне.

Нападники: Рандаль Коло Муані, Маркюс Тюрам, Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе, Усман Дембеле, Бредлі Барколя, Антуан Грізманн.

Нагадаємо, французи у вересні зіграють зі збірними Італії (6 вересня) та Бельгії (9 вересня).