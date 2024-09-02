Ліга націй

У хавбека проблема з ногою.

Орельєн Чуамені зазнав ушкодження і залишить розташування збірної.

24-річний півзахисник не візьме участі в найближчих матчах збірної Франції через проблеми з лівою ногою, пише журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс. У вересні команда Дідьє Дешама зустрінеться зі збірними Італії та Бельгії в Лізі націй.

Замість Чуамені до збірної Франції буде викликаний Маттео Гендузі з Лаціо.

Орельєн — уже третій гравець Реала, у якого виникли проблеми зі здоров'ям за останній час. Сьогодні мадридський клуб повідомив про травми Дані Себальоса і Ферлана Менді.