Ліга націй

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Ліги націй УЄФА між Португалією та Хорватією.

Сьогодні, 5 вересня, відбудеться матч першого туру Ліги націй УЄФА, у якому національна збірна Португалії на стадіоні Да Луж прийматиме Хорватію.

Обидві команди тільки-но розпочинають цикл у цьому турнірі, але спекотне літо до цього проводили в Німеччині з геть відмінними одна від одної результатами. Команда Роберто Мартінеса зупинилась на чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024, тоді як футболісти Златко Далича здивували не виходом із групи.

ПОРТУГАЛІЯ — ХОРВАТІЯ

ЧЕТВЕР, 5 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ДА ЛУЖ, ЛІССАБОН. ХАЛІЛ МЕЛЕР (ТУРЕЧЧИНА) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Чемпіонат Європи дійсно залишився позаду й після нього є чимало питань щодо того, чи не варто віковим зірковим виконавцям завершувати хоча б свою міжнародну частину кар’єри. Лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду можна про це навіть і не розпитувати — усе одно відмовиться відповідати, бо в нього в планах ще під дві сотні м’ячів забити, а тут випадає можливість зіграти додаткову пару матчів раз на два-три місяці на високому рівні.

Інша справа — лідер збірної Хорватії Лука Модрич. І тут у лідері мадридського Реала насправді дуже чітко відображається весь переламний момент для хорватського футболу. Зміна лідерів буде дуже болючою для "картатих", що продемонстрував саме останній Євро, бо підняти національну команду на той рівень, на якому той-таки Модрич її тримав останні роки, видається помітно складним завданням.

Ще перед початком турніру в Німеччині багато хто казав, що головний тренер Златко Далич відпрацював свій ресурс повністю й навряд чи зможе не те що результат на міжнародному форумі дати, так і не потягне перебудову команди під відносно молодих нових лідерів накшталт "нового Модрича" Луки Маєра. Перша частина передбачень справдилась — Хорватія грала в південноєвропейській "групі смерті", здобула два очки й прогнозовано далі нікуди не пішла.

При цьому ніхто не каже, що для Португалії процес відмови від послуг Роналду буде легким. Банально тому, що сам КріРо не дасть зробити його таким. На чемпіонаті Європи зірковий супербомбардир страждав і через це страждала його команда, яка в підсумку, маючи чи не найбільш зірковий склад на турнірі, зупинилась лише на чвертьфіналі. Як і на мундіалі-2022 в Катарі до цього. Невже це й є планка результатів для "хрестоносців"?

Цей цикл Ліги націй не передбачається складним для команди Роберто Мартінеса, бо в групі в неї також є кризова Польща й Шотландія, яка хоч і не боїться грати в турнірах напівтовариського ґатунку, на відміну від великих змагань, але й здобутків у такому квартеті від неї чекати ніхто не буде. Якщо не нароблять помилок фаворити, певна річ.

Разючих змін заявки обох команд не зазнали. У португальців випав легендарний Пепе, який таки завершив свою кар’єру в дуже поважному віці. Чи зможе його замінити умовний Антоніу Сілва вже зараз — питання, на яке негативну відповідь дав Євро-2024, але у вересневому циклі Мартінес обиратиме саме з поміж нього та Гонсалу Інасіу. І якщо грають цього разу на Да Лужі, то, напевно, гравцю Бенфіки варто віддати перевагу, бо він банально один представляє "орлів" цього разу.

У Хорватії також нових імен не надто багато — аж одне, центральний нападник Ігор Матанович із Айнтрахта Франкфурт, але його статус у основному складі "картатих" явно під питанням за спинами в досвідчених Крамарича, Будіміра та Петковича. І це, насправді, викликає здивування, бо хорватам час змінюватись набагато глибше, аніж цього разу спробувати приміряти корону Модрича на колишню ціль донецького Шахтаря Мартіна Батуріну, який і досі коштує 20 млн євро, але при цьому досі залишається гравцем Динамо Загреб.

Орієнтовні склади

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Мендеш — Пальїнья, Вітінья — Б. Сілва, Фернандеш, Леау — Роналду.

Хорватія: Лівакович — Понграчич, Шутало, Гвардіол, Соса — Модрич, Л. Сучич, Ковачич — Іванушец, Крамарич, Пашалич.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 8 матчів, із яких Португалія виграла 6, а Хорватія — 1, нічию зафіксовано 1 раз. Статистика забитих м'ячів також на користь "європейських селесао" — 16:6.