Ліга націй

Іспанія є чинним переможцем Ліги націй.

Напередодні старту Ліги націй, головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте заявив, що вірить у перемогу своєї команди в цьому турнірі. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Коли на першій командній зустрічі говорили про цілі, то вирішили стати великою командою. Вважаю, що ми рухаємося у правильному напрямку. Ми хочемо прогресувати, хочемо показувати швидший футбол, створювати більше моментів і при цьому надійніше грати в обороні. Впевнений, наша команда — одна з найкращих у світі.

Але завжди є до чого прагнути. Ми скромні і розуміємо, що між перемогою і поразкою — тонка грань. При цьому ми підходимо до нового турніру з твердою вірою в те, що зможемо знову завоювати трофей", — сказав 63-річний фахівець.

В першому турі Ліги націй Іспанія зіграє з Сербією. Матч відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.