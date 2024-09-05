Ліга націй

Відбувся стартовий матч нового розіграшу Ліги націй.

У стартовому матчі Ліги націй у групі С1 збірна Швеції в гостях обіграла Азербайджан із рахунком 3:1.

У першому таймі було зафіксовано нулі на табло, але азербайджанці згаяли чудовий момент, коли на сьомій компенсованій хвилині Раміль Шейдаєв не реалізував пенальті.

Потім у середині другого тайму Александер Ісак вистрілив дублем за шість хвилин, а дві гольові йому віддав Віктор Дьокереш, який згодом сам реалізував пенальті.

За дві хвилини Азербайджан відіграв один гол зусиллями Рената Дадашова.

В іншому матчі цієї групи зіграють Естонія та Словаччина. Матч пройде сьогодні, о 21:45 за Києвом.

Азербайджан — Швеція 1:3

Голи: Дадашов, 82 — Ісак, 65, 71, Дьокереш, 80 (пен).

Азербайджан: Дженетов — Джафаркулієв, Б. Хусейнов, Мустафадзе, А. Хусейнов (Сейдієв, 83) — Дінієв (Кекчу, 75), Махмудов (Нурієв, 69), Ісаєв (Джамалов, 83) — Байрамов, Шейдаєв (Ахундзаде, 83), Дадашов.

Швеція: Юханссон — Аугустінссон, Гін, Дуглас (Бергвалль, 72), Вальквіст (Каюсте, 72) — Аярі (Старфельт, 72), Сванберг (Салетрос, 64) — Еланга (Сема, 46), Ісак, Кулушевські — Дьокереш.

Попередження: Дадашов, Дженетов — Вальквіст, Старфельт.

На 45+7 хвилині Раміль Шейдаєв (Азербайджан) не реалізував пенальті.