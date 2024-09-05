Ліга націй

Чемпіони Європи та чинні володарі трофею Ліги націй почали новий цикл нічиєю без забитих голів.

Іспанія в футболі останніми роками — це історія суто про перемоги на великих турнірах. Ось і цього літа чоловіча команда "Фурії Роха" забрала кубок Анрі Делоне на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, після чого для неї настала черга захищати головний трофей Ліги націй УЄФА, у якій вона перемагала ще рік тому. І робити це доведеться, спочатку, у дуже цікавій групі.

Бо в квартеті за номером чотири одночасно проти колективу Луїса де ла Фуенте зібрались команди, які добре знаються на захисті та силовому футболі, що для чинних чемпіонів Європи взагалі не є притаманною рисою. Хоча німці на тому-таки домашньому Євро спробували пограти м’язами проти "Фурії Рохи", і чим це все завершилось ми добре бачили. Сербія в першому турі прагнула не наступити на ті самі граблі в домашній грі на Райко Мітичі.

Команда Драгана Стойковича в першому таймі цієї дуелі не виказувала бажання виключно відбиватись від атак суперників. Навпаки, серби спокійно нав’язали силову боротьбу іспанцям, і ті в підсумку її прогнозовано програли, разом із тим нахапавшись купу попереджень фактично на рівному місці. Поза тим, фірмова гра "Фурії Роха" на утримання м’яча явно не давала їй бажаної переваги.

Моменти в гостей усе одно були біля воріт Райковича, і тому навіть кілька разів довелось активно пострибати за м’ячем, однак більшість ударів Іспанії виявились хибними. Утім, як і в господарів, у складі яких Лука Йович мав такий гольовий момент, що статистичні портали точно дадуть йому xG близько до максимальної одиниці, а от на табло ми ту саму "одиницю" ми так і не побачили, бо екснападник Реала дивовижним чином схибив повз ліву стійку. А міг би початись геть інший футбол.

Після перерви Сербія вирішила, що на весь матч у інтенсивному темпі її таки не вистачить, тож варто відходити назад із тактикою дрібного фолу й змушувати суперників грати у передачі з флангів із розрахунком суто на вдачу. І коли Іспанія грала так і статичного положення виходило значно цікавіше, аніж за позиційні атаки, про що свідчили хоча б моменти в Карвахаля та Ямала.

Однак час спливав, серби навіть не демонстрували ознак утоми, а от іспанці, дійсно десь утрачали темп, що давало суперникам відпочивати. Як наслідок, заміни не надто допомогли команді де ла Фуенте прийти до тями, а от футболісти Стойковича витримали тиск і здобули заліковий бал. Можливо, він потім для чогось і виявиться вирішальним.

У наступному турі збірна Сербії гратиме на виїзді проти Данії, тоді як Іспанія гостюватиме в Швейцарії.Сербія — Іспанія 0:0Райкович — Еракович (Сімич, 46), Міленкович, Павлович — Неделькович, І. Ілич (Мітрович, 85), Лукич, Бірманчевич — Самарджич (Груїч, 74), Живкович (Белич, 62) — Йович (Ратков, 74).Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 57) — Субіменді, Руїс (Педрі, 76) — Ямал, Ольмо (Хоселу, 82), Вільямс (Ф. Торрес, 82) — Перес (Оярсабаль, 57).Попередження: Еракович, Бірманчевич, Белич — Перес, Карвахаль, Ямал, Ле Норман, Ольмо