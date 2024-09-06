Ліга націй

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Ліги націй УЄФА між Францією та Італією.

Сьогодні, 6 вересня, відбудеться матч першого туру Ліги націй УЄФА, у якому національна збірна Франції на своєму полі прийматиме Італію.

Франція — Італія

П'ятниця, 6 вересня, 21:45, стадіон Парк-де-Пренс, Париж. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер

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Хоча Франція дійшла до останньої четвірки на цьогорічному Євро — і ранній гол Рендаля Коло Муані у півфінальній поразці від Іспанії дав надію на вихід до фіналу — вони рідко переконували, забивши лише один раз не після стандартів або автоголу.

Капітан Кіліан Мбаппе, який забив лише один гол, зламав ніс у першій грі проти Австрії і повернувся в масці, яка, здавалося, заважала йому грати, підбиваючи підсумки невдалого турніру для фіналістів чемпіонату світу 2022 року.

Дідьє Дешам знову зазнав критики за свою стриману тактику, але тренер з багаторічним стажем тепер поведе Les Bleus у чергову кампанію, наступною на порядку денному якої буде Ліга націй цього сезону.

За версією компанії FAVBET, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1.65, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 6.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.15.

Окрім того, що Дешам завоював славу у 2018 році, він був відповідальним за перемогу Франції у найновішому змаганні УЄФА 2021 року, але минулого разу його команда посіла далеке третє місце у своїй групі, набравши лише п'ять очок у шести матчах.

Франція не може дозволити собі такий низький результат у 2024-25 роках, оскільки країна, яка посяде останнє місце в кожній групі, автоматично вилітає, тоді як команди, що посядуть 3 місце, повинні брати участь у плей-оф, щоб уникнути вильоту до Ліги B.

Якщо Франція була розчарована своїм Євро, то Італія, можна сказати, була налякана, адже вона вирвалася з важкої групи завдяки голу Маттіа Дзакканьї у ворота Хорватії, а потім вилетіла на першій стадії плей-оф.

Команда Лучано Спаллетті так і не змогла знайти свій ритм, і мало що позитивного можна сказати, коли Італія вилетіла на стадії 1/8 фіналу від Швейцарії.

З тих пір Спаллетті говорив про те, що потрібно внести ясність і послідовність в італійську команду, одночасно звільнивши деяких відомих членів своєї команди і залучивши свіжу кров.

Італія прибула до Німеччини без поразок у шести матчах, оскільки Спаллетті змінив переможця Євро-2020 Роберто Манчіні, який пішов у відставку після того, як привів "адзуррі" до першої сходинки у своїй останній групі Ліги націй, а потім до третього місця у фінальному турнірі.

На Скуадру Адзурру чекає важкий початок кампанії цього сезону, проти суперника, якому вони програли в трьох останніх товариських зустрічах, але якого, як відомо, обіграли у фіналі чемпіонату світу 2006 року.

Фактично, п'ятнична гра стане першою офіційною зустріччю Італії з Францією за останні 16 років, тож вікове суперництво нарешті відновиться на Парк де Пренс.

Орієнтовні склади

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Конате, Тео Ернандес — Канте, Чуамені, Заїр-Емері — Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бунджорно, Бастоні — Камб'язо, Фаджолі, Фраттезі, Дімарко — Пеллегріні, Дзакканьї, Ретегі.

Поточна форма

Франція:

Італія:

Особисті зустрічі