Ліга націй

На нас чекає центральний матч ігрового дня у Лізі націй.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про збірну Франції напередодні їх очного протистояння в рамках 1-го туру Ліги націй. Цитує досвідченого фахівця сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Якщо ми подивимося на збірну Франції, то це команда дуже високого рівня. Я очікую, що матч буде важким, і ми зможемо компенсувати це, тільки будучи командою, і це має бути нашою зброєю.

Я бачив хороші речі на тренуваннях цими днями і сподіваюся побачити теж саме під час гри, інакше в нас будуть труднощі.

Франція - хитра команда, яка створює враження, ніби ти керуєш грою, але щойно ти втрачаєш пильність, вони починають тиснути на тебе та використовувати свою швидкість на флангах.

Я вже інший тренер, ніж був на Євро. Я скористався попереднім досвідом. Там, де є професіоналізм, який потрібно вдосконалювати, там і робляться помилки. Я бачив бажання гравців тримати спину прямо і не здаватися. З таким настроєм в нас все буде добре. Справжні поразки — це коли ти несеш із собою все, що сталося в минулому і не можеш від цього позбутися. Нам всім треба дивитися в майбутнє. Ми почали новий шлях після чемпіонату Європи. З цього моменту нам доведеться зробити щось нове в нашій подорожі, яка триватиме протягом всієї Ліги націй", — сказав Спалетті.

Матч між збірними Франції та Італії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.