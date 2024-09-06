Ліга націй

Слідкуйте за перебігом подій у поєдинку на Football.ua.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна України зустрінеться зі збірною Албанії.

Поєдинок відбудеться на epet Арені в чеській Празі в суботу, 7 вересня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія:

* Трансляція буде доступна в цій новині в день матчу.

Зазначимо, що УЄФА призначив на цю зустріч бригаду арбітрів із Португалії (головний — Луїш Годінью).