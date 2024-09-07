Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Ліги націй, який пройде 7 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Німеччини прийматиме збірну Угорщини.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[13] НІМЕЧЧИНА — УГОРЩИНА [31]

СУБОТА, 7 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ЕСПРІТ АРЕНА, ДЮССЕЛЬДОРФ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Менше трьох місяців минуло з попередньої очної зустрічі колективів Юліана Нагельсманна та Марко Россі. У другому турі групового етапу домашнього для німців чемпіонату Європи сильнішими були саме вони — перемога з рахунком 2:0 завдяки голам Джамала Мусіали та Ілкая Гюндогана. Збірні Німеччини та Угорщини останнім часом є нерозлучними.

Окрім уже завершеного чемпіонату Європи ці національні команди також зустрічалися в ході Ліги націй УЄФА-2022/23, а також на Євро-2021. До звитяги в Штутгарті в червні цього року німці не перемагали угорців протягом трьох матчів поспіль, в одному випадку зазнавши поразки.

За версією компанії Favbet, явними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини пропонується коефіцієнт 1,34, тоді як потенційний успіх Угорщини оцінюється показником 9,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.

Євро-2024 у Німеччині для країни-господарки турніру завершився на чвертьфінальній стадії. Команда Нагельсманна фінішувала першою в групі А зі Швейцарією, Угорщиною та Шотландією, після чого, в 1/8 фіналу плей-оф, здолала Данію (2:0). Останнім для німців став матч проти Іспанії (2:1), переможець в якому визначився аж на 119-й хвилині (додатковий час).

Підопічні Россі вибратися з квартету не зуміли. В останньому турі групового етапу угорці здолали шотландців (1:0), але цієї перемоги було замало. У рейтингу команд, що опинилися на третьому місці своїх квартетів, Угорщина посіла п'яту сходинку — злий жарт із колективом зіграла різниця забитих-пропущених голів (-3).

Із моменту останньої очної зустрічі Німеччина втратила трьох своїх лідерів: Мануеля Ноєра, Ілкая Гюндогана та Тоні Крооса. Перші двоє продовжують виступи на клубному рівні, тоді як третій повісив бутси на цвях остаточно. Тим не менш, навіть без цих висококласних виконавців німці мають сьогодні здобути три залікових бали, піднявши собі настрій перед майбутнім поєдинком із Нідерландами.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Ми не можемо очікувати того ж протистояння, яке було на Євро. Угорщина буде прагнути вийти вперед, тож, зрештою, від нас залежить, наскільки ми зможемо відштовхнути суперника. У нас буде інший стартовий склад, але не абсолютно інша команда загалом. Радикальних змін не сталося, тож багато часу для того, щоб зібратися, не знадобиться".

Марко Россі, головний тренер збірної Угорщини: "Після чемпіонату Європи всі мої гравці дуже хочуть проявити себе, тому що два з половиною місяці тому ми виступили проти німців і швейцарців не так добре, як хотіли. Ми хочемо більше атакувати і зіграти з німцями зовсім інший матч, ніж на чемпіонаті Європи. Ми повинні зіграти мужньо, без страху".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НІМЕЧЧИНА: тер Штеген (Барселона) — Кімміх (Баварія), Та (Баєр), Шлоттербек (Боруссія Д), Раум (РБ Лейпциг) — Андріх (Баєр), Гросс (Боруссія Д) — Вірц (Баєр), Гаверц (Арсенал), Мусіала (Баварія) — Фюллькруг (Вест Гем)

УГОРЩИНА: Гулачі (РБ Лейпциг) — Болоґг (Парма), Орбан (РБ Лейпциг), Дардої (Герта) — Болла (Рапід В), Шефер (Уніон Б), А. Нодь (Спеція), Ж. Нодь (Пушкаш Академі) — Шоллої (Фрайбург), Собослаї (Ліверпуль) — Ворго (Ференцварош)

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