Ліга націй

Такого перебігу подій, як у матчі з румунами на Євро, український вболівальник точно не хоче бачити.

Напередодні матчу 1-го туру Ліги націй між збірними України та Албанії, нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить УАФ.

"Для нас велике задоволення — перебувати в Чехії. Ми дійсно відчуваємо підтримку чехів, бачимо, яку позицію вони висловлюють стосовно війни в Україні. Дякую їм за це. Сподіваюся, що завтра на трибунах нас будуть так само підтримувати, і буде хороша атмосфера.

Футболісти збірної України досить часто спілкуються, не тільки під час зборів. Ми розуміємо, що, можливо, не повністю показали наш потенціал на Євро, але ми набрали чотири очки, що є найкращим результатом збірної на чемпіонатах Європи. Звичайно, у матчі з Румунією ми показали не те, що хотіли, не той рівень гри. Але в наступних поєдинках ми продемонстрували, що в нас дійсно великий потенціал.

Сподіваюся, завтра, як мінімум не повториться ситуація матчу з румунами. У нас досить молода команда, хлопці вчаться на своїх помилках. Команда підійде до гри з великою відповідальністю й покаже свій потенціал.

Адаптація в Олімпіакосі? Звичайно, перші місяці в новій команді завжди даються складно. Але мене добре прийняли, я добре почуваюся. Можна сказати, моє тіло дає мені зрозуміти, що я знаходжуся в непоганих кондиціях. Завтра я, як і всі хлопці, прагнутимуть викластися на сто відсотків, щоб принести радість українцям і здобути три очки. Зараз фокус — на збірній України, а про Олімпіакос я буду говорити, коли повернуся в клуб", — сказав Яремчук.

Матч Україна — Албанія відбудеться 7-го вересня, о 21:45 за київським часом.